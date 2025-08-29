Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových
Hasiči zasahujú pri požiari skládky odpadu.
Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky odpadu v katastri obce Dolný Bar v okrese Dunajská Streda. Lokalizáciu požiaru komplikuje silný vietor a husté zadymenie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.
Zriadené sú tri zásahové úseky a čerpacie stanovisko. „Skládka odpadu horí na ploche približne 5500 štvorcových metrov. Hasiči intenzívne pracujú na lokalizácii požiaru,“ priblížili z HaZZ.
Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy, Šamorína a Trnavy a dobrovoľné hasičské zbory obcí Lehnice, Veľká Paka, Šamorín-Mliečno, Dolný Štál, Horné Mýto, Vrakúň a Bohelov.
