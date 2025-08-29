  • Články
Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

  • DNES - 18:34
  • Dolný Bar
Rozsiahly požiar skládky: Horí približne 5500 metrov štvorcových

Hasiči zasahujú pri požiari skládky odpadu.

Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky odpadu v katastri obce Dolný Bar v okrese Dunajská Streda. Lokalizáciu požiaru komplikuje silný vietor a husté zadymenie. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.

Zriadené sú tri zásahové úseky a čerpacie stanovisko. „Skládka odpadu horí na ploche približne 5500 štvorcových metrov. Hasiči intenzívne pracujú na lokalizácii požiaru,“ priblížili z HaZZ.

Na mieste zasahujú profesionálni hasiči z Dunajskej Stredy, Šamorína a Trnavy a dobrovoľné hasičské zbory obcí Lehnice, Veľká Paka, Šamorín-Mliečno, Dolný Štál, Horné Mýto, Vrakúň a Bohelov.

Zdroj: Info.sk, TASR
