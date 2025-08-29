  • Články
Máte dve srdcia, tvrdí kardiológ. Tento jednoduchý cvik vám môže zachrániť život

  • DNES - 20:07
  • Svet
Zabudnite na zložité cvičebné plány. Podľa kardiológa vám môže výrazne znížiť riziko infarktu aj jednoduchý každodenný pohyb.

Uznávaný kardiológ tvrdí, že kľúč ku kardiovaskulárnemu zdraviu sa skrýva v našom „druhom srdci“, ktoré sa nachádza v lýtkach a ktoré moderným životným štýlom zanedbávame.

Je dlhodobo známe, že pravidelný pohyb znižuje riziko závažných ochorení, vrátane srdcových chorôb, mŕtvice, cukrovky 2. typu či rakoviny. Aj preto zdravotníci odporúčajú dospelým aspoň 150 minút fyzickej aktivity týždenne.

Kardiológ Dmitry Yaranov však upozorňuje, že aj pár minút pohybu denne môže mať zásadný vplyv na prevenciu smrteľných krvných zrazenín, ktoré zvyšujú riziko srdcových problémov. Svoju teóriu vysvetlil vo videu na Instagrame, ktoré si pozreli milióny ľudí.

"Druhé srdce" máte v nohách

„Väčšina lekárov to nikdy nespomenie. Nemáte jedno srdce, ale dve. Prvé je vo vašej hrudi. Druhé máte v lýtkach,“ uviedol kardiológ vo videu.

Podľa neho práve lýtkové svaly fungujú ako dôležitá pumpa krvného obehu. „Každý krok, každé zdvihnutie päty, každé stlačenie svalu tlačí krv späť k vášmu skutočnému srdcu, udržuje váš krvný obeh živý a zabraňuje tvorbe smrteľných zrazenín,“ vysvetľuje kardiológ.

Problémom je podľa neho náš moderný, sedavý životný štýl. „Sedíme celé hodiny. Chodíme menej ako kedykoľvek predtým. S vekom strácame svalovú hmotu. Keď vaše ‚druhé srdce‘ zlyháva, to prvé je nútené pracovať ťažšie – obeh sa spomaľuje, začínajú opuchy, stúpa krvný tlak a riziko zlyhania srdca prudko narastá,“ varuje Yaranov.

Riešenie je jednoduché a dostupné pre každého

Jeho rada je preto priama a jednoduchá – obetovať polhodinu sedenia v prospech svižnej chôdze môže byť kľúčové. Nejde však len o prechádzky. Yaranov vyzýva k začleneniu pohybu do bežných denných aktivít.

„Hýbte sa. Choďte na každodenné prechádzky. Pri stole si precvičujte lýtka zdvíhaním piet. Namiesto výťahu choďte po schodoch. Udržujte si lýtkové svaly silné po celý život,“ apeluje na verejnosť.

Zdroj: Info.sk, TM, instagram/heart_transplant_doc
