Vážna nehoda: Nákladné auto sa zrazilo s motocyklom
Pri nehode motocykla s nákladným vozidlom utrpel motocyklista zranenia.
Pri štvrtkovej (28. 8.) dopravnej nehode nákladného vozidla s motocyklom na križovatke cesty II/583 D a účelovej komunikácie vedúcej do automobilového závodu v Tepličke nad Váhom utrpel motocyklista zranenia, ktoré si vyžiadali jeho prevoz do nemocnice. Cesta bola na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Vodič viedol nákladné motorové vozidlo značky VW Crafter v smere od mesta Žilina do areálu závodu, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin pri odbočovaní vľavo nedal prednosť v jazde protiidúcemu motocyklu značky Honda,“ uviedla polícia.
Vodičovi motocykla bol v nemocnici nariadený odber na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. U vodiča nákladného vozidla skončila vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. „Vec si prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny a miera zavinenia dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ dodala polícia.
