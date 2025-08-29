Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom
Dievča bolo na nosidlách a následne terénnym vozidlom transportované k sanitke.
Horskí záchranári v piatok predpoludním pomáhali 14-ročnej českej turistke s epileptickým záchvatom, ktorá sa nachádzala na turistickom chodníku vedúcom k Šútovským vodopádom v Malej Fatre. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Na pomoc jej smerovali záchranári HZS z Malej Fatry. „Po vyšetrení a podaní liečby bolo dievča na nosidlách a následne terénnym vozidlom transportované k sanitke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice,“ spresnili horskí záchranári.
