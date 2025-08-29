  • Články
Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

  • DNES - 16:40
  • Šútovo
Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

Dievča bolo na nosidlách a následne terénnym vozidlom transportované k sanitke.

Horskí záchranári v piatok predpoludním pomáhali 14-ročnej českej turistke s epileptickým záchvatom, ktorá sa nachádzala na turistickom chodníku vedúcom k Šútovským vodopádom v Malej Fatre. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Na pomoc jej smerovali záchranári HZS z Malej Fatry. „Po vyšetrení a podaní liečby bolo dievča na nosidlách a následne terénnym vozidlom transportované k sanitke rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice,“ spresnili horskí záchranári.

Zdroj: Info.sk, TASR
