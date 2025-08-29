Vozíčkar útočil na ženy v MHD. Takto zasiahol policajt v civile
Agresívneho muža spacifikoval policajt v služobnom voľne.
V jednej z bratislavských električiek došlo k nečakanému incidentu, keď agresívny muž na invalidnom vozíku najprv fyzicky napadol jednu z cestujúcich a následne sa s teleskopickým obuškom v ruke vyhrážal ďalšej.
Vďaka duchaprítomnosti policajta, ktorý bol v tom čase mimo služby, sa podarilo zabrániť vážnejším následkom. Info.sk o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.
Incident sa odohral po tom, čo 43-ročný hendikepovaný muž nastúpil do električky na zastávke Pionierska. Podľa polície muž bez zjavnej príčiny udrel päsťou do chrbta cestujúcu, ktorá práve vystupovala z električky. „Následne muž vytiahol teleskopický obušok, s ktorým v ruke sa začal približovať k ďalšej cestujúcej žene,“ uviedol Szeiff.
V tom momente zakročil policajt, ktorý cestoval v civilnom oblečení a bol svedkom celého incidentu. „Nakoľko jeho správanie policajt vyhodnotil ako bezprostredne hroziace nebezpečenstvo pre cestujúcu, vykonal voči nemu služobný zákrok,“ uviedol hovorca.
Policajt použil hmaty a chvaty, aby agresívnemu mužovi zabránil v ďalšom útoku a odzbrojil ho. Následne o situácii informoval vodiča električky a privolal hliadku prostredníctvom linky 158.
„Na najbližšej zastávke si hendikepovaného muža prevzali policajti obvodného oddelenia PZ, ako aj príslušníci Mestskej polície Bratislava,“ dodal na záver Szeiff. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu policajta sa nikomu nič vážne nestalo.
