  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 29.8.2025Meniny má Nikola. Nikolaj
32°Bratislava

Vozíčkar útočil na ženy v MHD. Takto zasiahol policajt v civile

  • DNES - 16:03
  • Bratislava
Vozíčkar útočil na ženy v MHD. Takto zasiahol policajt v civile

Agresívneho muža spacifikoval policajt v služobnom voľne.

V jednej z bratislavských električiek došlo k nečakanému incidentu, keď agresívny muž na invalidnom vozíku najprv fyzicky napadol jednu z cestujúcich a následne sa s teleskopickým obuškom v ruke vyhrážal ďalšej.

Vďaka duchaprítomnosti policajta, ktorý bol v tom čase mimo služby, sa podarilo zabrániť vážnejším následkom. Info.sk o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Incident sa odohral po tom, čo 43-ročný hendikepovaný muž nastúpil do električky na zastávke Pionierska. Podľa polície muž bez zjavnej príčiny udrel päsťou do chrbta cestujúcu, ktorá práve vystupovala z električky. „Následne muž vytiahol teleskopický obušok, s ktorým v ruke sa začal približovať k ďalšej cestujúcej žene,“ uviedol Szeiff.

V tom momente zakročil policajt, ktorý cestoval v civilnom oblečení a bol svedkom celého incidentu. „Nakoľko jeho správanie policajt vyhodnotil ako bezprostredne hroziace nebezpečenstvo pre cestujúcu, vykonal voči nemu služobný zákrok,“ uviedol hovorca.

Policajt použil hmaty a chvaty, aby agresívnemu mužovi zabránil v ďalšom útoku a odzbrojil ho. Následne o situácii informoval vodiča električky a privolal hliadku prostredníctvom linky 158.

„Na najbližšej zastávke si hendikepovaného muža prevzali policajti obvodného oddelenia PZ, ako aj príslušníci Mestskej polície Bratislava,“ dodal na záver Szeiff. Vďaka rýchlemu a profesionálnemu zásahu policajta sa nikomu nič vážne nestalo.

Zdroj: Info.sk, Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

Horskí záchranári pomáhali 14-ročnej turistke s epileptickým záchvatom

DNES - 16:40Domáce

Dievča bolo na nosidlách a následne terénnym vozidlom transportované k sanitke.

Pozor na falošných policajtov: Podvodníci skúšajú novú legendu

Pozor na falošných policajtov: Podvodníci skúšajú novú legendu

DNES - 13:55Domáce

Polícia eviduje množstvo volaní od falošných policajtov.

Závažná porucha: Mesto na východe Slovenska je bez teplej vody

Závažná porucha: Mesto na východe Slovenska je bez teplej vody

DNES - 12:46Domáce

Pre poruchu potrubia je v meste prerušená dodávka teplej vody.

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa mu podarilo skryť

Premiér: Fašizmus a nacizmus nebol potrestaný, len sa mu podarilo skryť

DNES - 12:30Domáce

Fašizmus a nacizmus nebol podľa predsedu vlády SR a Smeru-SD Roberta Fica ani potlačený, ani potrestaný, len sa mu podarilo skryť počas studenej vojny.

Vosveteit.sk
Google potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiamGoogle potichu vylepšil Gemini. Nový AI model ti upraví fotky tak realisticky, že už nebudeš veriť vlastným očiam
Koniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali rokyKoniec zahuhňaného zvuku pri Bluetooth slúchadlách. Windows 11 prináša funkciu, na ktorú sme čakali roky
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Populárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách políciePopulárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách polície
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údajeNový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmoTvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP