Ryanair zvýši bonus pre zamestnancov, ak zachytia nadrozmernú príručnú batožinu
- DNES - 15:02
- Bratislava
Letecká spoločnosť Ryanair svojim zamestnancom na letiskách zaplatí bonus 2,50 eura za nadrozmernú príručnú batožinu, ktorú cestujúcim odoberú pred nástupom do lietadla, oznámil šéf leteckej spoločnosti Michael O'Leary. TASR o tom píše podľa webu The Guardian.
Ryanair sa snaží zabezpečiť, aby príručná batožina mala správnu veľkosť a za zistené prekročenie zamestnancom vypláca bonus. „Zvýšime bonus z 1,50 eura na 2,50 eura, pravdepodobne od začiatku zimného letového poriadku v novembri tohto roku,“ povedal O'Leary. „A vôbec sa za to neospravedlňujem,“ dodal.
Cestujúcim, ktorých príručná batožina presiahne povolené rozmery sa zaúčtuje poplatok až do 75 libier a bude sa prepravovať v podpalubnom priestore.
Cestujúci má nárok na príručnú batožinu bez poplatku s maximálnymi rozmermi 40×30×20 centimetrov, ktorá sa zmestí pod sedadlo. Za druhú batožinu s rozmermi do 55×40×20 centimetrov si doplácajú, zvyčajne však menej ako za prepravu v nákladnom priestore.
Podľa O'Learyho slov letecká spoločnosť zruší maximálny strop bonusov (v súčasnosti 80 eur mesačne), aby povzbudila zamestnancov ku kontrole a množstvo nadmernej príručnej batožiny sa čo najviac obmedzilo. „Mali by sme ľudí povzbudzovať. Chcem, aby naši pozemní pracovníci odhaľovali ľudí, ktorí v systéme podvádzajú,“ vysvetlil s tým, že pribúda počet ľudí, ktorých batožina vyhovuje predpisom.
„Nesnažíme sa tu ľudí nachytať. Väčšina ľudí, 99,9 percent našich cestujúcich, dodržiava pravidlá. Počet ľudí, ktorí platia poplatok za batožinu pri bráne, je menší ako 0,1 percenta našich cestujúcich a to je stále 200.000 cestujúcich ročne,“ vysvetlil.
