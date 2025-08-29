Fatálne následky selfie: V týchto krajinách vám hrozí pri fotení smrť
- DNES - 19:03
- Svet
Nová štúdia odhalila najnebezpečnejšie krajiny na robenie selfie fotiek.
Pri cestovaní si mnohí ľudia radi urobia selfie fotku, no táto zdanlivo neškodná zábava má aj svoju temnú stránku. Nový výskum právnickej firmy The Barber Law Firm zostavil rebríček desiatich krajín, kde je snaha o dokonalý záber najnebezpečnejšia. Na čele tragického zoznamu sa ocitla India, kde došlo k viac ako 40 % všetkých celosvetových tragických nehôd spojených so selfie.
Podľa staršieho výskumu americkej Národnej lekárskej knižnice prišlo v období od marca 2014 do apríla 2021 o život 332 ľudí, a to buď pri fotení vlastnej selfie, alebo pri pózovaní pre fotografiu niekoho iného. Takmer 90 % obetí tvorili mladí ľudia, pričom dve tretiny z nich boli muži.
India vedie tragický rebríček
Ako informuje New York Post, nová štúdia analyzovala správy z Google News od marca 2014 do mája 2024, pričom potvrdila alarmujúce trendy.
Jednoznačne najnebezpečnejšou krajinou pre fotenie selfie je India. V tejto juhoázijskej krajine došlo k viac ako 40 % všetkých svetových incidentov. Z celkového počtu 217 hlásených prípadov bolo až 214 smrteľných a 57 viedlo k zraneniam. Podľa výskumníkov za to môže kombinácia faktorov, ako je ľahký prístup k nebezpečným miestam (železničné trate, útesy) a silná kultúra sociálnych sietí.
Na druhom mieste sa s výrazným odstupom umiestnili Spojené štáty, kde bolo za posledné desaťročie zaznamenaných 45 nehôd, z toho 37 smrteľných a osem so zraneniami. Prvú trojku uzatvára Rusko s 19 prípadmi, z ktorých 18 sa skončilo tragicky.
Desať najnebezpečnejších krajín pre fotenie selfie:
-
India (214 úmrtí)
-
USA (37 úmrtí)
-
Rusko (18 úmrtí)
-
Pakistan (16 úmrtí)
-
Austrália (13 úmrtí)
-
Indonézia (14 úmrtí)
-
Keňa (13 úmrtí)
-
Veľká Británia (13 úmrtí)
-
Španielsko (13 úmrtí)
-
Brazília (13 úmrtí)
Najčastejšou príčinou sú pády z výšky
Podľa výskumníkov sú pády zo striech, útesov alebo iných vyvýšených miest najčastejšou príčinou úmrtí pri fotení selfie, pričom tvoria až 46 % všetkých incidentov.
Prípady neustále pribúdajú. V máji tohto roku sa 48-ročný muž zrútil z výšky približne 30 metrov po tom, čo stratil rovnováhu pri fotení na ôsmom poschodí hotela na Kanárskych ostrovoch. V auguste spadol turista z kostola na vrchu Lycabettus v Aténach, keď ho pri pózovaní zmietol silný vietor. V júli zase zahynulo 15-ročné dievča v Taliansku, ktoré pri fotení s priateľmi na brehu rieky Piave zavalila skala.
Odborníci navrhujú, aby sa na nebezpečných miestach po celom svete zaviedli zóny, kde je zakázané sa fotiť. Mnohé turistické lokality v Indii už po sérii smrteľných nehôd zákazy fotenia selfie zaviedli.
