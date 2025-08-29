  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 12.9.2025Meniny má Mária, Marlena
19°Bratislava

Fatálne následky selfie: V týchto krajinách vám hrozí pri fotení smrť

  • DNES - 19:03
  • Svet
Fatálne následky selfie: V týchto krajinách vám hrozí pri fotení smrť

Nová štúdia odhalila najnebezpečnejšie krajiny na robenie selfie fotiek.

Pri cestovaní si mnohí ľudia radi urobia selfie fotku, no táto zdanlivo neškodná zábava má aj svoju temnú stránku. Nový výskum právnickej firmy The Barber Law Firm zostavil rebríček desiatich krajín, kde je snaha o dokonalý záber najnebezpečnejšia. Na čele tragického zoznamu sa ocitla India, kde došlo k viac ako 40 % všetkých celosvetových tragických nehôd spojených so selfie.

Podľa staršieho výskumu americkej Národnej lekárskej knižnice prišlo v období od marca 2014 do apríla 2021 o život 332 ľudí, a to buď pri fotení vlastnej selfie, alebo pri pózovaní pre fotografiu niekoho iného. Takmer 90 % obetí tvorili mladí ľudia, pričom dve tretiny z nich boli muži.

India vedie tragický rebríček

Ako informuje New York Post, nová štúdia analyzovala správy z Google News od marca 2014 do mája 2024, pričom potvrdila alarmujúce trendy.

Jednoznačne najnebezpečnejšou krajinou pre fotenie selfie je India. V tejto juhoázijskej krajine došlo k viac ako 40 % všetkých svetových incidentov. Z celkového počtu 217 hlásených prípadov bolo až 214 smrteľných a 57 viedlo k zraneniam. Podľa výskumníkov za to môže kombinácia faktorov, ako je ľahký prístup k nebezpečným miestam (železničné trate, útesy) a silná kultúra sociálnych sietí.

Na druhom mieste sa s výrazným odstupom umiestnili Spojené štáty, kde bolo za posledné desaťročie zaznamenaných 45 nehôd, z toho 37 smrteľných a osem so zraneniami. Prvú trojku uzatvára Rusko s 19 prípadmi, z ktorých 18 sa skončilo tragicky.

Desať najnebezpečnejších krajín pre fotenie selfie:

  1. India (214 úmrtí)
  2. USA (37 úmrtí)
  3. Rusko (18 úmrtí)
  4. Pakistan (16 úmrtí)
  5. Austrália (13 úmrtí)
  6. Indonézia (14 úmrtí)
  7. Keňa (13 úmrtí)
  8. Veľká Británia (13 úmrtí)
  9. Španielsko (13 úmrtí)
  10. Brazília (13 úmrtí)

Najčastejšou príčinou sú pády z výšky

Podľa výskumníkov sú pády zo striech, útesov alebo iných vyvýšených miest najčastejšou príčinou úmrtí pri fotení selfie, pričom tvoria až 46 % všetkých incidentov.

Prípady neustále pribúdajú. V máji tohto roku sa 48-ročný muž zrútil z výšky približne 30 metrov po tom, čo stratil rovnováhu pri fotení na ôsmom poschodí hotela na Kanárskych ostrovoch. V auguste spadol turista z kostola na vrchu Lycabettus v Aténach, keď ho pri pózovaní zmietol silný vietor. V júli zase zahynulo 15-ročné dievča v Taliansku, ktoré pri fotení s priateľmi na brehu rieky Piave zavalila skala.

Odborníci navrhujú, aby sa na nebezpečných miestach po celom svete zaviedli zóny, kde je zakázané sa fotiť. Mnohé turistické lokality v Indii už po sérii smrteľných nehôd zákazy fotenia selfie zaviedli.

Zdroj: Info.sk, TM, nypost.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Someliérka radí: Toto by ste mali urobiť s nedopitým vínom

Someliérka radí: Toto by ste mali urobiť s nedopitým vínom

DNES - 20:11Zaujímavosti

Geniálny trik someliérky vám pomôže pri skladovaní vína.

Bratislavský Filmový chodník slávy sa rozrástol o dlaždicu Milana Kňažka

Bratislavský Filmový chodník slávy sa rozrástol o dlaždicu Milana Kňažka

DNES - 11:46Zaujímavosti

Na Filmovom chodníku slávy pred Divadlom Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave odhalili vo štvrtok podvečer pamätnú dlaždicu s menom slovenského herca a politika Milana Kňažka.

Záhadné ruské rádio ožilo, zaznel v ňom tajomný signál

Záhadné ruské rádio ožilo, zaznel v ňom tajomný signál

VČERA - 21:38Zaujímavosti

Záhadná rádiová frekvencia je v Rusku aktívna od čias studenej vojny. Najnovšie na nej zaznel tajomný signál.

Pozor na nový podvod: Falošní umelci vás takto pripravia o peniaze

Pozor na nový podvod: Falošní umelci vás takto pripravia o peniaze

8:35 09.09.2025Zaujímavosti

Podvodníci žiadajú vaše fotografie s cieľom získať peniaze a osobné údaje.

Vosveteit.sk
Američania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokážeAmeričania nasadili druhý B-21 Raider. Najtajnejší bombardér sveta ukazuje, čo všetko dokáže
Toto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadeniaToto nie je obyčajný vírus. Apple potvrdil špionážne útoky na vybrané zariadenia
Vedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieriVedci odhalili úplne nový druh hmoty. Kvantový čip Willow ukázal niečo, čo bolo doteraz len na papieri
Výskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiuVýskumníci predstavili jedinečný „živý cement“, ktorý pomocou baktérií dokáže ukladať elektrickú energiu
Chaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupochChaos v e-mailoch končí. Gmail prináša kartu, ktorá spraví poriadok vo všetkých tvojich nákupoch
Webbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavyWebbov teleskop vzbudzuje nádeje. Možno sme práve objavili planétu s vodou mimo Slnečnej sústavy
Európska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromieEurópska únia sa chystá čítať tvoje správy. Chat Control môže navždy zmeniť tvoje súkromie
Rover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASARover Perseverance údajne našiel na Marse stopy života. Blížime sa k objavu, ktorý prepíše históriu, hovorí NASA
Výskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikáciiVýskumníci vedia, ako spraviť laser z najzáhadnejších častíc vo vesmíre. Môže priniesť prelom vo fyzike a komunikácii
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP