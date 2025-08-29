Talianska premiérka odsudzuje zdieľanie fotografií žien na obscénnych weboch
- DNES - 14:30
- Rím
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok vyzvala ženy, aby okamžite nahlásili online zdieľanie svojich intímnych fotografií bez súhlasu. Terčom podobných útokov sa stala aj ona sama, TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Som znechutená tým, čo sa stalo,“ povedala Meloniová denníku Corriere della Sera. Na pornografickej webovej stránke sa objavili upravené fotografie verejne známych žien vrátane premiérky a opozičnej líderky Elly Schleinovej.
Fotografie z politických zhromaždení až po dovolenky pri mori boli ukradnuté z osobných účtov na sociálnych sieťach a upravené tak, aby zvýraznili alebo sexualizovali časti ženského tela. Bola medzi nimi Paola Cortellesiová, herečka a režisérka filmu o domácom násilí C'è Ancora Domani, influencerka Chiara Ferragniová aj niekoľko političiek.
„Chcem vyjadriť svoju solidaritu a podporu všetkým ženám, ktoré boli urazené, napadnuté a zneužité,“ povedala Meloniová. Platforma Phica (slovná hračka s nesprávne napísaným slangovým slovom pre vagínu v taliančine) má viac ako 700.000 odberateľov a bráni sa, že používatelia porušovali pravidlá komunity.
Škandál v Taliansku oživil diskusiu o pretrvávajúcej mizogýnii a rodovo podmienenom násilí. Pred týždňom Meta zrušila taliansku facebookovú skupinu Mia Moglie (Moja žena), kde si muži vymieňali intímne fotografie svojich manželiek alebo neznámych žien a písali vulgárne, sexistické a násilné komentáre.
„Je skľučujúce konštatovať, že aj v roku 2025 stále existujú ľudia, ktorí považujú za normálne a legitímne šliapať po dôstojnosti ženy a útočiť na ňu sexistickými a vulgárnymi urážkami, pričom sa skrývajú za anonymitu alebo klávesnicu,“ povedala talianska premiérka.
Podľa online novín Post napriek početným hláseniam podaným polícii funguje web Phica už od roku 2005. Mary Galatiová ako jedna z obetí zistila, že je na stránke, v roku 2023. Na registráciu použila doklady totožnosti svojho otca, pretože stránka akceptovala iba mužských používateľov. Stránka bola „peklo“ pre sexualizované fotografie žien, partneriek a často aj malých dcér, ktoré tam zdieľali mužskí príbuzní, citoval ju Post.
Ryanair zvýši bonus pre zamestnancov, ak zachytia nadrozmernú príručnú batožinu
Letecká spoločnosť Ryanair svojim zamestnancom na letiskách zaplatí bonus 2,50 eura za nadrozmernú príručnú batožinu, ktorú cestujúcim odoberú pred nástupom do lietadla.
Julia Roberts debutuje na festivale v Benátkach vo filme Lucu Guadagnina
Julia Roberts sa pripravuje na svoj debut na filmovom festivale v Benátkach s psychosexuálnou drámou Obvinení, ktorá bude mať premiéru v piatok večer.
Streľba v katolíckej škole: Páchateľ bol posadnutý zabíjaním detí
Páchateľ stredajšej streľby v katolíckej škole v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a 18 zranených, bol posadnutý myšlienkou zabíjania detí.
Smotrič vyzýva na anektovanie častí Pásma Gazy, ak Hamas nekapituluje
Izraelský minister financií Becalel Smotrič vo štvrtok vyzval vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby anektovala niektoré časti Pásma Gazy v prípade, že palestínske militantné hnutie Hamas nezloží zbrane.