Pozor na falošných policajtov: Podvodníci skúšajú novú legendu
Polícia eviduje množstvo volaní od falošných policajtov.
Bratislavská polícia v piatok od ranných hodín eviduje množstvo nahlásených volaní od falošných policajtov zo Žiliny. Info.sk o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Po legende falošných policajtov z Košíc teraz prevládajú volania s legendou falošných policajtov zo Žiliny, ktorí kontaktujú občanov so zaručenou informáciou o tom, ako ich účty boli zneužité, a preto musia všetky svoje peniaze vybrať a odovzdať na ulici cudzej osobe. Tou je najčastejšie falošný pracovník Národnej banky Slovenska,“ priblížil Szeiff.
Tejto „legende“ doposiaľ podľa hovorcu neuveril ani jeden občan, ktorého podvodníci kontaktovali. Polícia aj napriek tomu občanov vyzýva, aby tieto telefonické rozhovory okamžite ukončili a zablokovali si volajúceho čísla.
Szeiff tvrdí, že policajti zo Žiliny nekontaktujú obyvateľov Bratislavského kraja a nežiadajú od nich odovzdanie ich životných úspor cudzím osobám na ulici, alebo aby ich ponechali na opustených miestach alebo pod vozidlami na parkoviskách.
Policajti v tejto súvislosti opätovne občanom pripomínajú, aby svoje finančné prostriedky na základe pokynu, výzvy či požiadania neznámej osoby, ktorá ich kontaktuje telefonicky a predstaví sa ako pracovník Policajného zboru (PZ), banky, advokát, právnik prípadne iný zamestnanec štátnej inštitúcie, neodovzdávali cudzím osobám a ani nepreposielali na účty, ktoré im neznáme osoby nadiktujú. „Rovnako pripomíname, že ani príslušníci PZ od občanov nikdy nepožadujú zaslanie a odovzdanie finančných prostriedkov, prípadne iných cenností,“ dodal Szeiff.
