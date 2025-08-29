  • Články
Piatok, 29.8.2025Meniny má Nikola. Nikolaj
26°Bratislava

Závažná porucha: Mesto na východe Slovenska je bez teplej vody

  • DNES - 12:46
  • Humenné
Pre poruchu potrubia je v meste prerušená dodávka teplej vody.

Pre poruchu potrubia je v piatok v Humennom prerušená dodávka teplej vody. K závažnej poruche na primárnom rozvode tepla došlo vo štvrtok (28. 8.) na Pugačevovej ulici. Mesto o tom informovalo na webovej stránke.

Po odkrytí potrubia voda unikala z potrubia prúdom a vytvorila zhruba päťmetrový gejzír. Z tohto dôvodu je prerušená dodávka teplej vody až do 18.00 h,“ uviedlo mesto s tým, že odstávka sa týka takmer celého mesta, s výnimkou Sídliska I a Sídliska pod Sokolejom. Skorodované potrubie má lokalizované miesto úniku vody, nasleduje vyrezanie časti potrubia a zváranie.

Samospráva dodáva, že v roku 2015 bola v pláne výmena potrubia práve na Pugačevovej ulici. „Vtedajšie vedenie mesta nemalo spôsobilosť ju realizovať,“ upozornila radnica. Podotkla, že stav zariadení distribučného systému centralizovaného zásobovania teplom v Humennom je kritický, technicky zastaraný, skorodovaný. Je spôsobený vysokým vekom zariadení a ich opotrebením.

Mesto Humenné do tohto majetku od roku 2011 neinvestovalo a to je dôsledok. Rekonštrukcie teplovodných potrubí sa začali od augusta 2020, hneď, ako Humenská energetická spoločnosť prešla pod správu mesta,“ uzavrela samospráva.

Zdroj: Info.sk, TASR
