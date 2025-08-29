Julia Roberts debutuje na festivale v Benátkach vo filme Lucu Guadagnina

  • Články
Julia Robertsová sa pripravuje na svoj debut na filmovom festivale v Benátkach s psychosexuálnou drámou Obvinení (After the Hunt), ktorá bude mať premiéru v piatok večer. TASR o tom píše podľa agentúry AP.

Film premietajú na festivale mimo súťaže a preto sa 6. septembra nebude uchádzať o žiadnu z hlavných cien. Jeho riaditeľ Alberto Barbera povedal, že film bol dostatočne silný na to, aby súťažil, ale filmové štúdiá Amazon MGM sa rozhodli inak a plánujú premiéru v kinách v Severnej Amerike 10. októbra.

Robertsová vo filme hrá univerzitnú profesorku Almu Olsonovú a jedna z jej najlepších študentiek Maggie Priceová (Ayo Edebiri) obviní profesora Gibsona (Andrew Garfield) z prekročenia hranice. Profesor Gibson má povesť sukničkára a obviní študentku z plagiátorstva. Maggie požiada Olsonovú, aby jej pomohla. Vo filme hrajú aj Michael Stuhlbarg a Chloë Sevigny

Réžiu mal taliansky filmár Luca Guadagnino, ktorý na festival minulý rok priniesol film „Queer“ s Danielom Craigom a pred niekoľkými rokmi film „Bones & All“ s Timothée Chalametom. Jeho tenisový film o ľúbostnom trojuholníku „Challengers“ mal otvoriť festival v Benátkach v roku 2023, ale pre štrajky v Hollywoode bol zrušený.

Na 82. ročníku filmového festivalu v Benátkach má preméru viacero filmov vrátane „Frankenstein“ Guillerma del Tora,

Father Mother Sister Brother“ Jima Jarmuscha, „The Smashing Machine“ Bennyho Safdieho a „A House of Dynamite“ Kathryn Bigelow.

Zdroj: Info.sk, TASR
