SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahnu vysoké teploty a silný vietor
Na juhu Slovenska sa môže vyskytnúť 33 stupňov Celzia.
V niektorých okresoch Slovenska v piatok platia výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom na horách aj vysokými teplotami na juhu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Výstraha pred vysokými teplotami platí od 13.00 do 18.00 h pre celý Nitriansky kraj, takmer celý Košický kraj, okresy Pezinok, Senec, Partizánske, Prievidza, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica a Žiar nad Hronom. „Ojedinele sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia,“ uviedol SHMÚ.
Meteorológovia vydali výstrahu pred vetrom do 12.00 h pre okresy Banská Bystria, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.
Poslanci za KDH navrhujú upraviť definíciu zotavovacích podujatí
Opozičné KDH navrhuje nanovo definovať zotavovacie podujatia tak, aby sa predišlo nezrovnalostiam a aby sa mohli organizovať podľa postačujúcich pravidiel, ktoré sa overili v praxi.
Oslavy SNP v Banskej Bystrici prinesú prezentáciu techniky, koncerty i vojenskú prísahu
V Banskej Bystrici sa v piatok konajú celoslovenské oslavy 81. výročia Slovenského národného povstania.
Zomrel oceňovaný spisovateľ, známy bol aj za hranicami Slovenska
Rodák z Lučenca a autor pôsobiaci aj v zahraničí zomrel vo veku 50 rokov.
Rezort školstva vníma zistenia NKÚ o štipendiách ako dôležitý podnet
Reagoval tak na zistenia, že štipendiá pre nedostatkové odbory zatiaľ neprilákali dostatok špičkových maturantov.