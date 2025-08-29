  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 29.8.2025Meniny má Nikola. Nikolaj
26°Bratislava

SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahnu vysoké teploty a silný vietor

  • DNES - 10:33
  • Bratislava
SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahnu vysoké teploty a silný vietor

Na juhu Slovenska sa môže vyskytnúť 33 stupňov Celzia.

V niektorých okresoch Slovenska v piatok platia výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom na horách aj vysokými teplotami na juhu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

Výstraha pred vysokými teplotami platí od 13.00 do 18.00 h pre celý Nitriansky kraj, takmer celý Košický kraj, okresy Pezinok, Senec, Partizánske, Prievidza, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Trnava, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Žarnovica a Žiar nad Hronom. „Ojedinele sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia,“ uviedol SHMÚ.

Meteorológovia vydali výstrahu pred vetrom do 12.00 h pre okresy Banská Bystria, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poslanci za KDH navrhujú upraviť definíciu zotavovacích podujatí

Poslanci za KDH navrhujú upraviť definíciu zotavovacích podujatí

DNES - 9:48Domáce

Opozičné KDH navrhuje nanovo definovať zotavovacie podujatia tak, aby sa predišlo nezrovnalostiam a aby sa mohli organizovať podľa postačujúcich pravidiel, ktoré sa overili v praxi.

Oslavy SNP v Banskej Bystrici prinesú prezentáciu techniky, koncerty i vojenskú prísahu

Oslavy SNP v Banskej Bystrici prinesú prezentáciu techniky, koncerty i vojenskú prísahu

DNES - 8:59Domáce

V Banskej Bystrici sa v piatok konajú celoslovenské oslavy 81. výročia Slovenského národného povstania.

Zomrel oceňovaný spisovateľ, známy bol aj za hranicami Slovenska

Zomrel oceňovaný spisovateľ, známy bol aj za hranicami Slovenska

VČERA - 21:08Domáce

Rodák z Lučenca a autor pôsobiaci aj v zahraničí zomrel vo veku 50 rokov.

Rezort školstva vníma zistenia NKÚ o štipendiách ako dôležitý podnet

Rezort školstva vníma zistenia NKÚ o štipendiách ako dôležitý podnet

VČERA - 19:04Domáce

Reagoval tak na zistenia, že štipendiá pre nedostatkové odbory zatiaľ neprilákali dostatok špičkových maturantov.

Vosveteit.sk
Americkí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchuAmerickí piloti dostanú vo vzduchu robotického „wingmana“: Prototyp YFQ-42A im zabezpečí dominanciu vo vzduchu
Populárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách políciePopulárna AI medzi Slovákmi monitoruje, čo si s ňou píšeš. Tvoje konverzácie môžu skončiť v rukách polície
Nový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údajeNový malvér Hook útočí na Androidy. Vie ťa sledovať v reálnom čase a ukradne ti všetky údaje
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmoTvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP