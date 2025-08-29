  • Články
Streľba v katolíckej škole: Páchateľ bol posadnutý zabíjaním detí

  DNES - 7:36
  Minneapolis
Páchateľ stredajšej streľby v katolíckej škole v meste Minneapolis v americkom štáte Minnesota, ktorá si vyžiadala dvoch mŕtvych a 18 zranených, bol posadnutý myšlienkou zabíjania detí.

Vyjadroval nenávisť voči takmer každej predstaviteľnej skupine obyvateľov vrátane Mexičanov, kresťanov a židov, povedal vo štvrtok úradujúci prokurátor štátu Minnesota Joseph Thompson po tom, čo vyšetrovatelia preskúmali videá a textové správy zanechané 23-ročným strelcom. Informovala o tom agentúra AFP.

Jedinou skupinou, ktorú útočník vnímal pozitívne, boli podľa Thompsona „najznámejší masoví vrahovia v dejinách našej krajiny“. Týchto ľudí „zbožňoval“.

V čase streľby sa deti nachádzali na rannej omši v kostole v areáli školy. Páchateľ začal strieľať zvonka cez okná. Vyzbrojený bol pištoľou, puškou a brokovnicou. Jeho obeťami sú deti vo veku osem a desať rokov, zranenia utrpelo 15 ďalších detí a tri dospelé osoby. Po útoku spáchal samovraždu na neďalekom parkovisku.

Na snímke obete streľby, vľavo Fletcher Merkel, vpravo Harper Moyski. Foto: TASR/AP

Strelec po sebe zanechal zbierku on-line videí a stovky strán textu, ktoré vyšetrovatelia preskúmali pri hľadaní motívu. Nemal žiadny záznam v registri trestov a zbrane získal legálne krátko pred útokom.

Riaditeľ Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Kash Patel predtým uviedol, že útok sa vyšetruje ako prípad domáceho terorizmu a zločin z nenávisti voči katolíkom.

Foto: TASR/AP/Abbie Parr

Úrady identifikovali útočníka ako transrodovú ženu Robin Westmanovú, ktorá podľa amerických médií školu navštevovala. Narodila sa ako Robert Westman, no v roku 2020 si zmenila krstné meno a odvtedy sa identifikovala ako žena.

Zdroj: Info.sk, TASR
