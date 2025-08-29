  • Články
Zelenskyj rokoval s lídrami piatich európskych krajín o bezpečnostných zárukách

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usporiadal vo štvrtok virtuálne koordinačné stretnutie s lídrami Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Dánska.

Hlavnými témami rokovaní boli bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, dlhodobá podpora armády a zvýšený tlak na Rusko. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy Kancelárie prezidenta Ukrajiny.

Počas diskusie s prezidentmi Poľska Karolom Nawrockim, Litvy Gitanasom Nausédom, Lotyšska Edgarsom Rinkévičsom, Estónska Alarom Karisom a dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou poukázal Zelenskyj na dôležitosť bezpečnostných záruk pre Ukrajinu v prípade opakovaného útoku Ruska. Ich základom by podľa neho mala byť silná ukrajinská armáda vrátane jej stabilného a dlhodobého financovania, dodávok a výroby zbraní.

Keď hovoríme o bezpečnostných zárukách, potrebujeme jasné odpovede: Kto nám pomôže brániť sa na súši, vo vzduchu a na mori, ak Rusko opäť zaútočí,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že z Ruska prichádzajú negatívne signály týkajúce sa jeho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Úprimne povedané, myslíme si, že Putin má stále záujem len na pokračovaní tejto vojny.“

Zelenskyj zdôraznil, že Spojené štáty sú pripravené podieľať sa na poskytovaní bezpečnostných záruk spolu s Európou.

S prezidentom (Donaldom) Trumpom sme sa dohodli, že Amerika bude súčasťou bezpečnostných záruk. To je dobré a je to veľmi dôležité rozhodnutie. Prezident Trump si myslí, že Európania by mali viesť tento proces, ale Amerika je pripravená sa pripojiť a pomôcť ho koordinovať,“ povedal Zelenskyj.

Litovský prezident poznamenal, že všetci vidia, že šéf Kremľa sa snaží okupovať čo najviac územia Ukrajiny. Podľa Nausédu je jediný spôsob, ako dosiahnuť mier, sila, najmä sankcie.

Estónsky prezident podporil myšlienku, že by mal existovať podrobný prehľad toho, čo každá krajina konkrétne urobí pre zaručenie bezpečnosti Ukrajiny.

Dánska premiérka poznamenala, že od stretnutia Trumpa a Zelenského vo Washingtone uplynuli takmer dva týždne, ale nie sú žiadne náznaky, že by Rusko bolo pripravené na rokovania na úrovni lídrov. Preto je podľa nej dôležité zvýšiť tlak na Rusko. Zdôraznila tiež dôležitosť podpory ukrajinského obranného priemyslu, ktorý je schopný zvýšiť výrobu zbraní, ak sa zabezpečí dostatočné financovanie.

Poľský prezident uviedol, že analyzoval ekonomickú situáciu v Rusku, ktorá ukazuje, že sankcie fungujú. Dodal, že o tom bude diskutovať s Trumpom počas svojej návštevy vo Washingtone, ktorá sa uskutoční 3. septembra. Tiež zdôraznil, že bez Ukrajiny nemožno robiť žiadne rozhodnutia o Ukrajine.

Zdroj: Info.sk, TASR
