Piatok, 29.8.2025
Meloniová: Útoky na Kyjev ukazujú, že Rusko nemá záujem o mierové rokovania

  • DNES - 6:15
  • Rím
Najnovšie útoky ruských síl na Kyjev dokazujú, že Moskva nemá záujem rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Vo štvrtok to vyhlásila talianska premiérka Giorgia Meloniová, informuje TASR na základe správy agentúry ANSA.

Intenzívne útoky na Kyjev ukazujú, kto stojí na strane mieru a kto nemá v úmysle ísť cestou rokovaní,“ napísala Meloniová na sociálnej sieti X.

Zdôraznila, že Taliansko stojí pri Ukrajine v jej boji proti agresii Ruska.

Myslíme na ukrajinský ľud, civilistov a rodiny nevinných obetí, vrátane detí, ktoré sa stali obeťami nezmyselných ruských útokov,“ dodala.

Pri nočných dronových a raketových úderoch na Kyjev zahynulo najmenej 21 ľudí a desiatky ďalších utrpelo zranenia, uvádza stanica BBC. Zasiahnuté boli aj sídla misie Európskej únie na Ukrajine a Britskej rady.

Útoky odsúdili aj ďalší európski lídri vrátane španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, prezidentov Litvy a Lotyšska Gitanasa Nausédu a Edgarsa Rinkévičsa, britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.

Zdroj: Info.sk, TASR
