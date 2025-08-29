Meloniová: Útoky na Kyjev ukazujú, že Rusko nemá záujem o mierové rokovania
- DNES - 6:15
- Rím
Najnovšie útoky ruských síl na Kyjev dokazujú, že Moskva nemá záujem rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Vo štvrtok to vyhlásila talianska premiérka Giorgia Meloniová, informuje TASR na základe správy agentúry ANSA.
„Intenzívne útoky na Kyjev ukazujú, kto stojí na strane mieru a kto nemá v úmysle ísť cestou rokovaní,“ napísala Meloniová na sociálnej sieti X.
Zdôraznila, že Taliansko stojí pri Ukrajine v jej boji proti agresii Ruska.
„Myslíme na ukrajinský ľud, civilistov a rodiny nevinných obetí, vrátane detí, ktoré sa stali obeťami nezmyselných ruských útokov,“ dodala.
Pri nočných dronových a raketových úderoch na Kyjev zahynulo najmenej 21 ľudí a desiatky ďalších utrpelo zranenia, uvádza stanica BBC. Zasiahnuté boli aj sídla misie Európskej únie na Ukrajine a Britskej rady.
Útoky odsúdili aj ďalší európski lídri vrátane španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, prezidentov Litvy a Lotyšska Gitanasa Nausédu a Edgarsa Rinkévičsa, britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza a predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.
Smotrič vyzýva na anektovanie častí Pásma Gazy, ak Hamas nekapituluje
Izraelský minister financií Becalel Smotrič vo štvrtok vyzval vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby anektovala niektoré časti Pásma Gazy v prípade, že palestínske militantné hnutie Hamas nezloží zbrane.
Zelenskyj rokoval s lídrami piatich európskych krajín o bezpečnostných zárukách
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj usporiadal vo štvrtok virtuálne koordinačné stretnutie s lídrami Poľska, Litvy, Lotyšska, Estónska a Dánska.
Stíhačka F-16 havarovala pri nácviku na leteckú šou
Pilot stíhačky zahynul.
Merz: Je evidentné, že schôdzka medzi Zelenským a Putinom sa neuskutoční
Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza je v súčasnosti evidentné, že stretnutie medzi prezidentom Ruska Vladimirom Putinom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským sa neuskutoční.