Pozor na nové praktiky zlodejov: Takto vám stiahnu peniaze z karty či telefónu
- DNES - 13:38
- Praha
Zlodeji zneužívajú bezkontaktné platby kartami a telefónmi.
Pražskí kriminalisti odhalili dva nové a mimoriadne sofistikované spôsoby zneužívania platobných kariet. Páchatelia dokážu získať údaje z kariet nielen cez upravené bankomaty, ale aj pomocou mobilného telefónu samotnej obete. O nových hrozbách informovala Polícia ČR na svojej stránke.
Podľa polície ide o nové metódy, ktoré sú reakciou na čoraz populárnejšie bezkontaktné platby a výbery. Na ich odhalení pracovali českí detektívi v úzkej spolupráci s bankovým sektorom a kolegami zo zahraničia.
Skrytý skener na bankomate
Prvý zo spôsobov pripomína takzvaný skimming, teda kopírovanie údajov z magnetického prúžku karty. Nový variant je však zameraný na bezkontaktnú technológiu. Podvod funguje tak, že obeť chce bezkontaktne vybrať hotovosť a priloží kartu na miesto označené logom pre bezkontaktné platby.
„Na tomto mieste je však páchateľom umiestnené ťažko odhaliteľné snímacie zariadenie, ktoré prenesie dáta z čipu platobnej karty,“ vysvetlil policajný hovorca Jan Rybanský. Bezkontaktný výber sa však nepodarí, a tak klient vloží kartu do bankomatu klasickým spôsobom, zadá PIN a vyberie si hotovosť.
V tom momente však už majú páchatelia všetko, čo potrebujú. Skopírované údaje z karty im putujú online a PIN kód získajú vďaka skrytej kamere, ktorá sníma klávesnicu. „Nič tak nebráni tomu, aby vyberali hotovosť v rovnakom čase ako poškodený na ktoromkoľvek mieste na svete,“ dodal Rybanský. Tento typ podvodu je podľa neho rozšírený najmä v zahraničí, napríklad na samoobslužných čerpacích staniciach.
Falošný bankár zneužije váš telefón
Druhý odhalený podvod je ešte zákernejší, pretože zneužíva dôveru obete a jej vlastné zariadenie. Ide o vylepšenú verziu podvodu na „falošného bankára“. Podvodník obeť telefonicky presvedčí, že jej účet bol napadnutý a je nevyhnutné „zablokovať“ platobnú kartu na 24 hodín.
Následne obeť navedie, aby si stiahla špeciálnu aplikáciu alebo klikla na zaslaný odkaz. Na podvodnej stránke vyplní svoje osobné údaje a PIN kód ku karte. Podvodník potom presvedčí obeť, aby priložila svoju platobnú kartu k zadnej strane svojho mobilného telefónu.
„Vďaka stiahnutej aplikácii alebo odkazu je mobilný telefón poškodeného schopný načítať čip platobnej karty,“ opísal mechanizmus policajný hovorca. Kým obeť v dobrej viere drží kartu pri telefóne a myslí si, že chráni svoje peniaze, komplic už stojí pri bankomate a vyberá jej úspory.
Polícia už jedného muža zadržala
Hoci ide o mimoriadne prepracovaný typ trestnej činnosti, pražským kriminalistom sa už podarilo dosiahnuť prvý úspech. Zadržali a obvinili muža, ktorý pri týchto podvodoch fungoval ako „vyberač“ peňazí. V súčasnosti je stíhaný vo väzbe. „Doposiaľ mu kriminalisti preukázali škodu presahujúcu 3 milióny korún za obdobie od mája do júla tohto roku,“ upresnil Rybanský.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na maximálnu opatrnosť. Pri zadávaní PIN kódu pri bankomate si vždy rukou zakrývajte klávesnicu. Hovorca zároveň zdôraznil, že cieľom varovania nie je vyvolať paniku. „V žiadnom prípade nechce polícia naznačovať, že by bezkontaktné platby či výbery hotovosti boli nebezpečné,“ uzavrel Rybanský.
