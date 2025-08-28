Stíhačka F-16 havarovala pri nácviku na leteckú šou
- DNES - 22:01
- Varšava
Pilot stíhačky zahynul.
V poľskom meste Radom vo štvrtok počas nácviku leteckej šou havarovala stíhačka F-16. Pilot nehodu neprežil, potvrdil to hovorca vlády Adam Szlapka. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Podľa miestnych médií stroj havaroval na pristávacej dráhe približne o 19.30 h miestneho času. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidieť, ako stíhačka pred nárazom na dráhu robila akrobatický manéver. Po dopade ju zachvátili plamene.
Poľska armáda vo vyhlásení uviedla, že v blízkosti pristávacej dráhy nikto neutrpel zranenia. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú známe.
Na miesto nešťastia smeruje poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Premiér Donald Tusk potvrdil smrť pilota a jeho rodine a blízkym vyjadril úprimnú sústrasť. Plánovaná víkendová letecká šou bola zrušená, napísala agentúra Reuters.
It is with deep sorrow that we share the tragic news that Major Maciej “SLAB” Krakowian, pilot of the Polish Air Force...Uverejnil používateľ European Airshows Štvrtok 28. augusta 2025
Merz: Je evidentné, že schôdzka medzi Zelenským a Putinom sa neuskutoční
Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza je v súčasnosti evidentné, že stretnutie medzi prezidentom Ruska Vladimirom Putinom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským sa neuskutoční.
Trump reagoval na ruský útok na Kyjev
Americký prezident Donald Trump je podľa Bieleho domu nespokojný, no nie prekvapený z ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.
Z lietadla vyviedli 20 cestujúcich, problémom boli horúčavy
Lietadlo smerujúce do obľúbenej dovolenkovej destinácie takmer nevzlietlo. Napokon sa podarilo realizovať let po vystúpení niekoľkých cestujúcich.
Von der Leyenová po útoku na Kyjev vyzvala Putina, aby si sadol za rokovací stôl
Ursula von der Leyenová po štvrtkovom ruskom útoku, ktorý poškodil budovu diplomatickej misie EÚ v Kyjeve, telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.