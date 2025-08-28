Merz: Je evidentné, že schôdzka medzi Zelenským a Putinom sa neuskutoční
- DNES - 21:07
- Bratislava
Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza je v súčasnosti evidentné, že stretnutie medzi prezidentom Ruska Vladimirom Putinom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským sa neuskutoční.
Merz to uviedol vo štvrtok na stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v jeho letnej rezidencii Fort de Brégancon pri Marseille. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Vlády Nemecka a Francúzska podľa Merza budú viesť rokovania o vojne na Ukrajine „vzhľadom na to, že k stretnutiu prezidenta Zelenského a prezidenta Putina evidentne nedôjde“. Nemecký kancelár pripomenul, že schôdzka sa zrejme neuskutoční napriek tomu, že Putin a americký prezident Donald Trump sa nej dohodli počas telefonátu minulý pondelok.
Zelenskyj už dlhšie vyzýva Putina na spoločné stretnutie, ktoré by bolo zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Napriek naliehaniu zo strany Trumpa šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov minulý týždeň poprel, že by prebiehali akékoľvek prípravy na rokovanie.
Merz sa domnieva, že Putin sa stretnutiu so Zelenským zámerne vyhýba a z jeho strany ide o taktiku zdržiavania.
Stíhačka F-16 havarovala pri nácviku na leteckú šou
Pilot stíhačky zahynul.
Trump reagoval na ruský útok na Kyjev
Americký prezident Donald Trump je podľa Bieleho domu nespokojný, no nie prekvapený z ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev.
Z lietadla vyviedli 20 cestujúcich, problémom boli horúčavy
Lietadlo smerujúce do obľúbenej dovolenkovej destinácie takmer nevzlietlo. Napokon sa podarilo realizovať let po vystúpení niekoľkých cestujúcich.
Von der Leyenová po útoku na Kyjev vyzvala Putina, aby si sadol za rokovací stôl
Ursula von der Leyenová po štvrtkovom ruskom útoku, ktorý poškodil budovu diplomatickej misie EÚ v Kyjeve, telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.