Merz: Je evidentné, že schôdzka medzi Zelenským a Putinom sa neuskutoční

  • DNES - 21:07
  • Bratislava
Merz: Je evidentné, že schôdzka medzi Zelenským a Putinom sa neuskutoční

Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza je v súčasnosti evidentné, že stretnutie medzi prezidentom Ruska Vladimirom Putinom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským sa neuskutoční.

Merz to uviedol vo štvrtok na stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v jeho letnej rezidencii Fort de Brégancon pri Marseille. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Vlády Nemecka a Francúzska podľa Merza budú viesť rokovania o vojne na Ukrajine „vzhľadom na to, že k stretnutiu prezidenta Zelenského a prezidenta Putina evidentne nedôjde“. Nemecký kancelár pripomenul, že schôdzka sa zrejme neuskutoční napriek tomu, že Putin a americký prezident Donald Trump sa nej dohodli počas telefonátu minulý pondelok.

Zelenskyj už dlhšie vyzýva Putina na spoločné stretnutie, ktoré by bolo zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Napriek naliehaniu zo strany Trumpa šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov minulý týždeň poprel, že by prebiehali akékoľvek prípravy na rokovanie.

Merz sa domnieva, že Putin sa stretnutiu so Zelenským zámerne vyhýba a z jeho strany ide o taktiku zdržiavania.

Zdroj: Info.sk, TASR
