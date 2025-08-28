  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
28°Bratislava

Trump reagoval na ruský útok na Kyjev

  • DNES - 21:06
  • Washington
Trump reagoval na ruský útok na Kyjev

Americký prezident Donald Trump je podľa Bieleho domu nespokojný, no nie prekvapený z ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pri ktorých v noci na štvrtok zahynulo najmenej 19 ľudí a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice Sky News.

Táto správa ho nepotešila, ale ani neprekvapila. Ide o dve krajiny, ktoré sú vo vojne už veľmi dlho,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Doplnila, že Trump sa k situácii vyjadrí neskôr vo štvrtok, a vyzvala „obe strany“ na ukončenie tri a pol roka trvajúcej vojny, ktorú vo februári 2022 začalo Rusko.

Hovorkyňa v úvodom prejave na brífingu v Bielom dome nespomenula ruský útok na Kyjev, namiesto toho sa venovala vnútropolitickým témam. Podľa stanice Sky News to je pozoruhodné opomenutie po tom, ako boli poškodené tiež budovy misie Európskej únie na Ukrajine a British Council (Britskej rady).

Na útok sa spýtal až v rámci okruhu otázok jeden z novinárov. „Rusko zaútočilo na Kyjev a podobne aj Ukrajina nedávno zasadila ranu ruským ropným rafinériám,“ dodala Leavittová.

Ruský nočný útok predtým odsúdil Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu Keith Kellogg. Podľa jeho slov takéto činy ohrozujú snahy šéfa Bieleho domu o mierové ukončenie vojny.

Tragédiu ostro odsúdili aj európski lídri vrátane španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, prezidentov Litvy Gitanasa Nausédu a Lotyšska Edgarsa Rinkévičsa, britského premiéra Keira Starmera či francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz: Je evidentné, že schôdzka medzi Zelenským a Putinom sa neuskutoční

Merz: Je evidentné, že schôdzka medzi Zelenským a Putinom sa neuskutoční

DNES - 21:07Zahraničné

Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza je v súčasnosti evidentné, že stretnutie medzi prezidentom Ruska Vladimirom Putinom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským sa neuskutoční.

Z lietadla vyviedli 20 cestujúcich, problémom boli horúčavy

Z lietadla vyviedli 20 cestujúcich, problémom boli horúčavy

DNES - 19:17Zahraničné

Lietadlo smerujúce do obľúbenej dovolenkovej destinácie takmer nevzlietlo. Napokon sa podarilo realizovať let po vystúpení niekoľkých cestujúcich.

Von der Leyenová po útoku na Kyjev vyzvala Putina, aby si sadol za rokovací stôl

Von der Leyenová po útoku na Kyjev vyzvala Putina, aby si sadol za rokovací stôl

DNES - 17:04Zahraničné

Ursula von der Leyenová po štvrtkovom ruskom útoku, ktorý poškodil budovu diplomatickej misie EÚ v Kyjeve, telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.

Vosveteit.sk
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmoTvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP