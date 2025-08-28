Trump reagoval na ruský útok na Kyjev
- DNES - 21:06
- Washington
Americký prezident Donald Trump je podľa Bieleho domu nespokojný, no nie prekvapený z ruských útokov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pri ktorých v noci na štvrtok zahynulo najmenej 19 ľudí a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice Sky News.
„Táto správa ho nepotešila, ale ani neprekvapila. Ide o dve krajiny, ktoré sú vo vojne už veľmi dlho,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Doplnila, že Trump sa k situácii vyjadrí neskôr vo štvrtok, a vyzvala „obe strany“ na ukončenie tri a pol roka trvajúcej vojny, ktorú vo februári 2022 začalo Rusko.
Hovorkyňa v úvodom prejave na brífingu v Bielom dome nespomenula ruský útok na Kyjev, namiesto toho sa venovala vnútropolitickým témam. Podľa stanice Sky News to je pozoruhodné opomenutie po tom, ako boli poškodené tiež budovy misie Európskej únie na Ukrajine a British Council (Britskej rady).
Na útok sa spýtal až v rámci okruhu otázok jeden z novinárov. „Rusko zaútočilo na Kyjev a podobne aj Ukrajina nedávno zasadila ranu ruským ropným rafinériám,“ dodala Leavittová.
Ruský nočný útok predtým odsúdil Trumpov osobitný vyslanec pre Ukrajinu Keith Kellogg. Podľa jeho slov takéto činy ohrozujú snahy šéfa Bieleho domu o mierové ukončenie vojny.
Tragédiu ostro odsúdili aj európski lídri vrátane španielskeho premiéra Pedra Sáncheza, prezidentov Litvy Gitanasa Nausédu a Lotyšska Edgarsa Rinkévičsa, britského premiéra Keira Starmera či francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.
Stíhačka F-16 havarovala pri nácviku na leteckú šou
Pilot stíhačky zahynul.
Merz: Je evidentné, že schôdzka medzi Zelenským a Putinom sa neuskutoční
Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza je v súčasnosti evidentné, že stretnutie medzi prezidentom Ruska Vladimirom Putinom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským sa neuskutoční.
Z lietadla vyviedli 20 cestujúcich, problémom boli horúčavy
Lietadlo smerujúce do obľúbenej dovolenkovej destinácie takmer nevzlietlo. Napokon sa podarilo realizovať let po vystúpení niekoľkých cestujúcich.
Von der Leyenová po útoku na Kyjev vyzvala Putina, aby si sadol za rokovací stôl
Ursula von der Leyenová po štvrtkovom ruskom útoku, ktorý poškodil budovu diplomatickej misie EÚ v Kyjeve, telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským.