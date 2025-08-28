Stohlová: Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách
- DNES - 19:59
- Bratislava
Myslí si to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS).
Reaguje tak na povolenia agrorezortu na odlov 74 jedincov vlka dravého. Upozornila, že skúsenosti z minulého roka ukazujú, že lov naprieč Slovenskom bol neadresný a strieľalo sa bez ohľadu na to, kde vznikali škody.
„Ak by ministerstvu pôdohospodárstva išlo o pomoc farmárom, investovali by do odborne podložených preventívnych opatrení, ktoré sa úspešne využívajú po celom svete,“ poznamenala. Podľa nej rezort nereflektoval ani na pochybenia a podozrenia z porušovania legislatívy počas minuloročnej sezóny. „Vlk sa lovil v tesnej blízkosti území, kde je jeho lov zakázaný. To Slovensko vystavuje riziku žalôb a pokút,“ pripomenula.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov určilo vo štvrtok s tým, že ju prerozdelilo medzi kraje. Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.
IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru
Pokiaľ by obchodníci premietli do cien sladených nápojov iba zvýšenú daň z cukru, rast cien by bol približne iba polovičný oproti aktuálnemu stavu.
Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra
Konsolidačné opatrenia budú verejnosti predstavené budúci týždeň, asi v piatok.
KDH: Huliakova novela o hazarde sa vysmieva rodinným hodnotám
Opozičné KDH je proti návrhu novely o hazarde, ktorú predstavil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
Ropa cez Družbu opäť prúdi na Slovensko
Dodávky ropy na Slovensko boli po minulotýždňovom útoku na ropovod Družba obnovené. Na sociálnej sieti o tom vo štvrtok informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.