  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
28°Bratislava

Stohlová: Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách

  • DNES - 19:59
  • Bratislava
Stohlová: Kvóta na lov vlka nezmierni škody na hospodárskych zvieratách

Myslí si to opozičná poslankyňa Tamara Stohlová (PS).

Reaguje tak na povolenia agrorezortu na odlov 74 jedincov vlka dravého. Upozornila, že skúsenosti z minulého roka ukazujú, že lov naprieč Slovenskom bol neadresný a strieľalo sa bez ohľadu na to, kde vznikali škody.

Ak by ministerstvu pôdohospodárstva išlo o pomoc farmárom, investovali by do odborne podložených preventívnych opatrení, ktoré sa úspešne využívajú po celom svete,“ poznamenala. Podľa nej rezort nereflektoval ani na pochybenia a podozrenia z porušovania legislatívy počas minuloročnej sezóny. „Vlk sa lovil v tesnej blízkosti území, kde je jeho lov zakázaný. To Slovensko vystavuje riziku žalôb a pokút,“ pripomenula.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR povolilo v poľovníckej sezóne 2025/2026 odlov 74 jedincov vlka dravého. Kvótu na lov určilo vo štvrtok s tým, že ju prerozdelilo medzi kraje. Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany, v prihraničných územiach s Poľskom, Českom a Maďarskom, v panónskom biogeografickom regióne a v územiach v okolí ekoduktov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru

IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru

DNES - 14:32Ekonomické

Pokiaľ by obchodníci premietli do cien sladených nápojov iba zvýšenú daň z cukru, rast cien by bol približne iba polovičný oproti aktuálnemu stavu.

Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra

Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra

DNES - 13:04Ekonomické

Konsolidačné opatrenia budú verejnosti predstavené budúci týždeň, asi v piatok.

KDH: Huliakova novela o hazarde sa vysmieva rodinným hodnotám

KDH: Huliakova novela o hazarde sa vysmieva rodinným hodnotám

DNES - 12:37Ekonomické

Opozičné KDH je proti návrhu novely o hazarde, ktorú predstavil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

Ropa cez Družbu opäť prúdi na Slovensko

Ropa cez Družbu opäť prúdi na Slovensko

DNES - 9:19Ekonomické

Dodávky ropy na Slovensko boli po minulotýždňovom útoku na ropovod Družba obnovené. Na sociálnej sieti o tom vo štvrtok informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Vosveteit.sk
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpaduTieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmoTvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP