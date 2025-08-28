Rezort školstva vníma zistenia NKÚ o štipendiách ako dôležitý podnet
Reagoval tak na zistenia, že štipendiá pre nedostatkové odbory zatiaľ neprilákali dostatok špičkových maturantov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.
„Aj preto od akademického roka 2025/2026 zavádzame nový model štipendijnej podpory nedostatkových odborov - zvyšujeme počet podporených študentov, upravujeme výšku štipendií a posilňujeme úlohu vysokých škôl pri výbere štipendistov,“ dodalo ministerstvo.
Rezort spresnil, že sa systematicky zaoberá aj širšou problematikou odlivu talentov a prijíma opatrenia na zatraktívnenie štúdia na Slovensku. „Vysokým školám sme zároveň vyčlenili prostriedky na podporu náboru a udržania študentov v týchto odboroch,“ podotkli z rezortu.
Dôležité sú podľa MŠVVaM aj investície do infraštruktúry, zvýšenie financovania vysokých škôl, podpora cez talentové a odborové štipendiá, zlepšenie podmienok pre študentov vrátane duševného zdravia a podnikavosti, ako aj posilňovanie medzinárodného postavenia slovenských univerzít.
NKÚ v rámci kontroly zistil, že špičkových maturantov napriek štipendiám pre nedostatkové odbory neláka byť učiteľmi informatiky, fyziky či chémie. Zároveň poukázal na odchod talentov do zahraničia. Upozornil, že v minulom roku sa z 1241 špičkových maturantov nebilingválnych škôl zapojilo do štipendijnej schémy len 335, teda niečo viac ako štvrtina študentov.
Ministerstvo školstva v roku 2022 zaviedlo štipendijnú schému na podporu talentovaných domácich študentov Študujem doma, Slovensko ma odmení. Program mal motivovať najlepších maturantov pokračovať v štúdiu a práci na Slovensku. V minulom roku bola časť podpory určená priamo na programy, v ktorých chýbajú vyštudovaní odborníci vrátane učiteľských aprobácií.
