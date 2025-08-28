  • Články
Rezort školstva vníma zistenia NKÚ o štipendiách ako dôležitý podnet

  DNES - 19:04
  Bratislava
Rezort školstva vníma zistenia NKÚ o štipendiách ako dôležitý podnet

Reagoval tak na zistenia, že štipendiá pre nedostatkové odbory zatiaľ neprilákali dostatok špičkových maturantov. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR.

Aj preto od akademického roka 2025/2026 zavádzame nový model štipendijnej podpory nedostatkových odborov - zvyšujeme počet podporených študentov, upravujeme výšku štipendií a posilňujeme úlohu vysokých škôl pri výbere štipendistov,“ dodalo ministerstvo.

Rezort spresnil, že sa systematicky zaoberá aj širšou problematikou odlivu talentov a prijíma opatrenia na zatraktívnenie štúdia na Slovensku. „Vysokým školám sme zároveň vyčlenili prostriedky na podporu náboru a udržania študentov v týchto odboroch,“ podotkli z rezortu.

Dôležité sú podľa MŠVVaM aj investície do infraštruktúry, zvýšenie financovania vysokých škôl, podpora cez talentové a odborové štipendiá, zlepšenie podmienok pre študentov vrátane duševného zdravia a podnikavosti, ako aj posilňovanie medzinárodného postavenia slovenských univerzít.

NKÚ v rámci kontroly zistil, že špičkových maturantov napriek štipendiám pre nedostatkové odbory neláka byť učiteľmi informatiky, fyziky či chémie. Zároveň poukázal na odchod talentov do zahraničia. Upozornil, že v minulom roku sa z 1241 špičkových maturantov nebilingválnych škôl zapojilo do štipendijnej schémy len 335, teda niečo viac ako štvrtina študentov.

Ministerstvo školstva v roku 2022 zaviedlo štipendijnú schému na podporu talentovaných domácich študentov Študujem doma, Slovensko ma odmení. Program mal motivovať najlepších maturantov pokračovať v štúdiu a práci na Slovensku. V minulom roku bola časť podpory určená priamo na programy, v ktorých chýbajú vyštudovaní odborníci vrátane učiteľských aprobácií.

Zdroj: Info.sk, TASR
Polícia vyšetruje podvod: Útulok prišiel o 15.000 eur

Polícia vyšetruje podvod: Útulok prišiel o 15.000 eur

DNES - 16:33

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku vedie trestné konanie vo veci trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.

Učená spoločnosť Slovenska odsúdila výroky Kotlára a predstaviteľov vlády

Učená spoločnosť Slovenska odsúdila výroky Kotlára a predstaviteľov vlády

DNES - 16:14

Rada Učenej spoločnosti Slovenska odsúdila výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ako aj niektorých predstaviteľov vládnej koalície.

Primátor Revúcej za nehodu nečelí obvineniu, prokurátor ho zrušil ešte v apríli

Primátor Revúcej za nehodu nečelí obvineniu, prokurátor ho zrušil ešte v apríli

DNES - 16:11

Primátor Revúcej Július Buchta nečelí obvineniu za marcovú dopravnú nehodu, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu.

Polícia pátra po dvoch nezvestných deťoch

Polícia pátra po dvoch nezvestných deťoch

DNES - 14:53

Obe maloleté osoby sú nezvestné od stredy.

