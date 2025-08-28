Von der Leyenová po útoku na Kyjev vyzvala Putina, aby si sadol za rokovací stôl
- DNES - 17:04
- Brusel
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po štvrtkovom ruskom útoku, ktorý poškodil budovu diplomatickej misie EÚ v Kyjeve, telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským. Šéfa Kremľa Vladimira Putina vyzvala, aby pristúpil na mierové rokovania. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Po masívnom útoku na Kyjev, ktorý zasiahol aj naše kancelárie, som hovorila s prezidentom Zelenským a prezidentom Trumpom. Putin musí prísť k rokovaciemu stolu,“ napísala šéfka EK na X. „Musíme zabezpečiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu so silnými a dôveryhodnými bezpečnostnými zárukami, ktoré premenia krajinu na oceľového dikobraza. Európa v tom plne zohrá svoju úlohu,“ uviedla.
Von der Leyenová doplnila, že Brusel čoskoro predstaví 19. balík protiruských sankcií a ďalej zohľadní, ako môžu byť zmrazené ruské aktíva použité na pomoc Ukrajine.
Zelenskyj po telefonáte vyzval na zintenzívnenie tlaku na Rusko, až dokým neurobí „skutočné kroky smerom k mieru“.
Moskva v noci na štvrtok uskutočnila jeden z najväčších leteckých útokov na Kyjev od začiatku vojny. Rusko vyslalo proti Ukrajine 629 dronov a rakiet vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet. Pri útoku zahynulo najmenej 17 ľudí a desiatky ďalších sa zranili. Poškodená bola budova diplomatickej misie EÚ v Kyjeve a ďalšie objekty vrátane kancelárie organizácie Britská rada (British Council).
