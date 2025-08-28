  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
31°Bratislava

Polícia vyšetruje podvod: Útulok prišiel o 15.000 eur

  • DNES - 16:33
  • Ružomberok
Polícia vyšetruje podvod: Útulok prišiel o 15.000 eur

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku vedie trestné konanie vo veci trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Občianske združenie Centrum nájdených zvierat v Ružomberku informovalo na sociálnej sieti, že podvodom prišli o sumu vo výške 15.000 eur.

Kamaráti Okradli nás - 21.8 (štvrtok) sa naše združenie stalo obeťou podvodníkov, ktorí nedovolene získali prístup...

Uverejnil používateľ Útulok Ružomberok - OZ CNZ Streda 27. augusta 2025

Doposiaľ neznámy páchateľ podvodným spôsobom presvedčil poškodenú, aby si nainštalovala neznámu aplikáciu do mobilného telefónu, prostredníctvom ktorej páchateľ vykonal niekoľko prevodov finančných prostriedkov,“ spresnila Šefčíková.

Polícia odporúča, aby si ľudia nikdy neinštalovali aplikácie na pokyn cudzej osoby, ani v prípade, že sľubuje finančný zisk. „V prípade, že bola aplikácia obeťou už nainštalovaná alebo bol poskytnutý prístup, je potrebné okamžite kontaktovať banku a políciu,“ upozornila policajná hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Učená spoločnosť Slovenska odsúdila výroky Kotlára a predstaviteľov vlády

Učená spoločnosť Slovenska odsúdila výroky Kotlára a predstaviteľov vlády

DNES - 16:14Domáce

Rada Učenej spoločnosti Slovenska odsúdila výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ako aj niektorých predstaviteľov vládnej koalície.

Primátor Revúcej za nehodu nečelí obvineniu, prokurátor ho zrušil ešte v apríli

Primátor Revúcej za nehodu nečelí obvineniu, prokurátor ho zrušil ešte v apríli

DNES - 16:11Domáce

Primátor Revúcej Július Buchta nečelí obvineniu za marcovú dopravnú nehodu, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu.

Polícia pátra po dvoch nezvestných deťoch

Polícia pátra po dvoch nezvestných deťoch

DNES - 14:53Domáce

Obe maloleté osoby sú nezvestné od stredy.

SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony

SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony

DNES - 13:44Domáce

Opoziční poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký navrhujú sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony.

Vosveteit.sk
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili hesloGmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmoTvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP