Polícia vyšetruje podvod: Útulok prišiel o 15.000 eur
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku vedie trestné konanie vo veci trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Občianske združenie Centrum nájdených zvierat v Ružomberku informovalo na sociálnej sieti, že podvodom prišli o sumu vo výške 15.000 eur.
Kamaráti Okradli nás - 21.8 (štvrtok) sa naše združenie stalo obeťou podvodníkov, ktorí nedovolene získali prístup...Uverejnil používateľ Útulok Ružomberok - OZ CNZ Streda 27. augusta 2025
„Doposiaľ neznámy páchateľ podvodným spôsobom presvedčil poškodenú, aby si nainštalovala neznámu aplikáciu do mobilného telefónu, prostredníctvom ktorej páchateľ vykonal niekoľko prevodov finančných prostriedkov,“ spresnila Šefčíková.
Polícia odporúča, aby si ľudia nikdy neinštalovali aplikácie na pokyn cudzej osoby, ani v prípade, že sľubuje finančný zisk. „V prípade, že bola aplikácia obeťou už nainštalovaná alebo bol poskytnutý prístup, je potrebné okamžite kontaktovať banku a políciu,“ upozornila policajná hovorkyňa.
Učená spoločnosť Slovenska odsúdila výroky Kotlára a predstaviteľov vlády
Rada Učenej spoločnosti Slovenska odsúdila výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ako aj niektorých predstaviteľov vládnej koalície.
Primátor Revúcej za nehodu nečelí obvineniu, prokurátor ho zrušil ešte v apríli
Primátor Revúcej Július Buchta nečelí obvineniu za marcovú dopravnú nehodu, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu.
Polícia pátra po dvoch nezvestných deťoch
Obe maloleté osoby sú nezvestné od stredy.
SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony
Opoziční poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký navrhujú sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony.