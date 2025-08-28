Učená spoločnosť Slovenska odsúdila výroky Kotlára a predstaviteľov vlády
Rada Učenej spoločnosti Slovenska (UčSS), ktorej zriaďovateľom je Slovenská akadémia vied (SAV), odsúdila výroky splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, ako aj niektorých predstaviteľov vládnej koalície.
Označila ich za „agresívne, dehonestujúce a nepravdivé“. Prekračujú podľa nej hranicu slobody prejavu a predstavujú formu ohovárania a poškodzovania dobrého mena inštitúcie, ktorej činnosť je založená na úcte k empirickým dátam, faktom a rigoróznym vedeckým metódam. Za Radu o tom TASR informovala molekulárna fyziologička Ľubica Lacinová.
„Svojím konaním, spochybňovaním vedeckých výsledkov a šírením nedôvery voči predstaviteľom medzinárodne uznávanej vedeckej inštitúcie a voči overeným medicínskym postupom splnomocnenec vlády dlhodobo ohrozuje zdravie obyvateľov Slovenska. Takéto správanie je v príkrom rozpore so zadaním vlády, ktorá ho na tento post nominovala,“ priblížila UčSS. Podotkli, že keďže dôverne poznajú dlhodobé vedecké výstupy pracoviska, ktoré bolo analýzou poverené, sú presvedčení, že výsledky majú vysokú technickú kvalitu a vedeckú relevanciu.
Kotlár tento týždeň nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.
Kotlárovi v stredu (27. 8.) vyjadril podporu premiér Robert Fico (Smer-SD). Označil ho za čestného človeka a veľkého bojovníka. „Žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV.
SAV minulý štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
