  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
31°Bratislava

Polícia pátra po dvoch nezvestných deťoch

  • DNES - 14:53
  • Košice
Polícia pátra po dvoch nezvestných deťoch

Obe maloleté osoby sú nezvestné od stredy.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Košiciach vyhlásilo pátranie po dvoch maloletých osobách, ktoré spája rovnaké priezvisko. 11-ročný František Šmatár a 16-ročná Viera Šmatárová sú obaja nezvestní od stredy (27. 8.).

František Šmatár mal naposledy oblečené modré rifle, zelenú mikinu a biele botasky.

Viera Šmatárová mala na sebe modré rifle, čierne tričko a čiernu koženku, obuté mala čierne botasky.

Foto: minv.sk

Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície.

Zdroj: Info.sk, minv.sk
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Primátor Revúcej za nehodu nečelí obvineniu, prokurátor ho zrušil ešte v apríli

Primátor Revúcej za nehodu nečelí obvineniu, prokurátor ho zrušil ešte v apríli

DNES - 16:11Domáce

Primátor Revúcej Július Buchta nečelí obvineniu za marcovú dopravnú nehodu, po ktorej nafúkal viac ako jedno promile alkoholu.

SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony

SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony

DNES - 13:44Domáce

Opoziční poslanci Národnej rady SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký navrhujú sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony.

PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi

PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi

DNES - 12:36Domáce

Opozičné hnutie PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi.

AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára z funkcie

AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára z funkcie

DNES - 12:18Domáce

Asociácia na ochranu práv pacientov vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby urýchlene zverejnil celý text analýzy vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied.

Vosveteit.sk
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP