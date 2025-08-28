Polícia pátra po dvoch nezvestných deťoch
Obe maloleté osoby sú nezvestné od stredy.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru (PZ) v Košiciach vyhlásilo pátranie po dvoch maloletých osobách, ktoré spája rovnaké priezvisko. 11-ročný František Šmatár a 16-ročná Viera Šmatárová sú obaja nezvestní od stredy (27. 8.).
František Šmatár mal naposledy oblečené modré rifle, zelenú mikinu a biele botasky.
Viera Šmatárová mala na sebe modré rifle, čierne tričko a čiernu koženku, obuté mala čierne botasky.
Foto: minv.sk
Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení PZ alebo súkromnou správou na oficiálnej facebookovej stránke polície.
