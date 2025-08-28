  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
31°Bratislava

IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru

  • DNES - 14:32
  • Bratislava
IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru

Pokiaľ by obchodníci premietli do cien sladených nápojov iba zvýšenú daň z cukru, rast cien by bol približne iba polovičný oproti aktuálnemu stavu. Uviedol to vo štvrtok na sociálnej sieti Inštitút finančnej politiky (IFP), ktorý patrí pod Ministerstvo financií (MF) SR.

Tradičný sladený nápoj, ktorý na konci roku 2024 stál v obchode 1,20 eura, stojí v júli 2025 už 1,70 eura, čo zodpovedá nárastu o 0,50 eura. Dodatočné daňové zaťaženie pritom predstavuje približne len 0,30 eura,“ upozornil IFP. Inštitút dodal, že za rovnaké obdobie sa cena nesladených vôd nezmenila.

Zavedenie novej dane zo sladených nápojov od januára 2025 prinieslo očakávaný pokles predaja týchto nápojov v maloobchode v priemere o 13 % oproti minulému roku. Ceny však podľa IFP rástli rýchlejšie, než by zodpovedalo samotnej dani.

Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič upozornil, že zo zverejnených informácií IFP nie je jasné, ako sa vyvíjali nákupné ceny od samotných výrobcov, ktorí tiež museli do cien pretaviť svoje rastúce náklady.

Krajčovič zdôraznil, že konsolidačný balíček zvýšil náklady výrobcom aj predajcom, či už išlo o transakčnú daň, mzdové príplatky, alebo napríklad vyššiu korporátnu daň. „Daň z cukru vyjadruje sumu, o ktorú nemuseli ceny vzrásť, ak by sa neaplikovala,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra

Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené pravdepodobne 5. septembra

DNES - 13:04Ekonomické

Konsolidačné opatrenia budú verejnosti predstavené budúci týždeň, asi v piatok.

KDH: Huliakova novela o hazarde sa vysmieva rodinným hodnotám

KDH: Huliakova novela o hazarde sa vysmieva rodinným hodnotám

DNES - 12:37Ekonomické

Opozičné KDH je proti návrhu novely o hazarde, ktorú predstavil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

Ropa cez Družbu opäť prúdi na Slovensko

Ropa cez Družbu opäť prúdi na Slovensko

DNES - 9:19Ekonomické

Dodávky ropy na Slovensko boli po minulotýždňovom útoku na ropovod Družba obnovené. Na sociálnej sieti o tom vo štvrtok informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu nebezpečný produkt

Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu nebezpečný produkt

VČERA - 20:52Ekonomické

Zákazníci by tento produkt mali vrátiť v predajni.

Vosveteit.sk
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP