IFP: Ceny sladených nápojov rástli viac ako o daň z cukru
- DNES - 14:32
- Bratislava
Pokiaľ by obchodníci premietli do cien sladených nápojov iba zvýšenú daň z cukru, rast cien by bol približne iba polovičný oproti aktuálnemu stavu. Uviedol to vo štvrtok na sociálnej sieti Inštitút finančnej politiky (IFP), ktorý patrí pod Ministerstvo financií (MF) SR.
„Tradičný sladený nápoj, ktorý na konci roku 2024 stál v obchode 1,20 eura, stojí v júli 2025 už 1,70 eura, čo zodpovedá nárastu o 0,50 eura. Dodatočné daňové zaťaženie pritom predstavuje približne len 0,30 eura,“ upozornil IFP. Inštitút dodal, že za rovnaké obdobie sa cena nesladených vôd nezmenila.
Zavedenie novej dane zo sladených nápojov od januára 2025 prinieslo očakávaný pokles predaja týchto nápojov v maloobchode v priemere o 13 % oproti minulému roku. Ceny však podľa IFP rástli rýchlejšie, než by zodpovedalo samotnej dani.
Predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič upozornil, že zo zverejnených informácií IFP nie je jasné, ako sa vyvíjali nákupné ceny od samotných výrobcov, ktorí tiež museli do cien pretaviť svoje rastúce náklady.
Krajčovič zdôraznil, že konsolidačný balíček zvýšil náklady výrobcom aj predajcom, či už išlo o transakčnú daň, mzdové príplatky, alebo napríklad vyššiu korporátnu daň. „Daň z cukru vyjadruje sumu, o ktorú nemuseli ceny vzrásť, ak by sa neaplikovala,“ dodal.
