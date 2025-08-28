  • Články
EÚ chce kontrolovať súkromné správy posielané cez mobil

  • DNES - 20:48
  • Brusel
Návrh získal v Bruseli podporu 19 členských štátov.

Európska únia chce v októbri prijať návrh zákona o kontrole súkromných správ odosielaných cez šifrované mobilné aplikácie. Informoval o tom portál DigWatch s tým, že návrh získal v Bruseli podporu 19 členských štátov.

V prípade schválenia by aplikácie ako WhatsApp, Signal a Telegram museli kontrolovať správy, fotografie a videá používateľov ešte pred šifrovaním a odoslaním.

K podpore návrhu sa zatiaľ hlásia krajiny ako Francúzsko, Dánsko, Belgicko, Švédsko, Taliansko ale aj Maďarsko. V prípade, že sa k nim pridá aj Nemecko, návrh by v októbri mohol získať väčšinu hlasov na schválenie.

Obavy o súkromie

Iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ zabrániť šíreniu citlivých materiálov s deťmi, čelí kritike z mnohých radov. Hrozí totiž narušenie ochrany súkromia používateľov jednotlivých aplikácií.

Problematické je aj overovanie veku, ktoré zákon navrhuje, čím by došlo k zrušeniu anonymity používateľov aplikácií. Podľa kritikov návrh nabáda na sledovanie správ v reálnom čase, čím ohrozuje základné ľudské slobody.

Na podobný návrh francúzskej vlády už v minulosti upozornil zakladateľ sociálnej siete Telegram Pavel Durov, ktorý nesúhlasí s cenzúrou politického obsahu na svojej platforme.

Zdroj: Info.sk, DP, dig.watch
