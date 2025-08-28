EÚ chce kontrolovať súkromné správy posielané cez mobil
- DNES - 20:48
- Brusel
Návrh získal v Bruseli podporu 19 členských štátov.
Európska únia chce v októbri prijať návrh zákona o kontrole súkromných správ odosielaných cez šifrované mobilné aplikácie. Informoval o tom portál DigWatch s tým, že návrh získal v Bruseli podporu 19 členských štátov.
V prípade schválenia by aplikácie ako WhatsApp, Signal a Telegram museli kontrolovať správy, fotografie a videá používateľov ešte pred šifrovaním a odoslaním.
K podpore návrhu sa zatiaľ hlásia krajiny ako Francúzsko, Dánsko, Belgicko, Švédsko, Taliansko ale aj Maďarsko. V prípade, že sa k nim pridá aj Nemecko, návrh by v októbri mohol získať väčšinu hlasov na schválenie.
Obavy o súkromie
Iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ zabrániť šíreniu citlivých materiálov s deťmi, čelí kritike z mnohých radov. Hrozí totiž narušenie ochrany súkromia používateľov jednotlivých aplikácií.
Problematické je aj overovanie veku, ktoré zákon navrhuje, čím by došlo k zrušeniu anonymity používateľov aplikácií. Podľa kritikov návrh nabáda na sledovanie správ v reálnom čase, čím ohrozuje základné ľudské slobody.
Na podobný návrh francúzskej vlády už v minulosti upozornil zakladateľ sociálnej siete Telegram Pavel Durov, ktorý nesúhlasí s cenzúrou politického obsahu na svojej platforme.
Vláda USA zvažuje spravovanie Pásma Gazy a vysídlenie Palestínčanov
Americká vláda zvažuje prevzatie Pásma Gazy, presídlenie jeho obyvateľstva a spravovanie tohto palestínskeho autonómneho územia počas najmenej desiatich rokov.
Ušakov: Putin sa plánuje v Číne stretnúť s Ficom
Ruský prezident Vladimir Putin sa na okraji summitu Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v čínskom meste Tchien-ťin plánuje stretnúť so slovenským premiérom Robertom Ficom.
Záhadná nehoda: V havarovanom aute našli mŕtvu ženu
Svedkovia našli vo vozidle vodičku bez známok života.
Pápež vyzval na zloženie zbraní po útokoch na Ukrajine a streľbe v škole v USA
Pápež Lev XIV. v nedeľu opätovne vyzval na ukončene vojny na Ukrajine.