SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony
Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS) navrhujú sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony.
Reklama by mala byť podľa ich návrhu prípustná iba pri propagácii zdravotných výkonov, ktoré sú uvedené v zozname výkonov, sú schválené príslušným orgánom SR či Európskou liekovou agentúrou alebo ich odporúča Slovenská lekárska spoločnosť či jej organizačné zložky vo verejne dostupnom stanovisku a zároveň obsahuje iba vedecky overené a vecne správne údaje. Zmenu chcú presadiť novelou zákona o reklame, ktorú predložili do parlamentu.
„V súčasnosti sú podmienky vedenia reklám a inzerovania služieb propagujúcich zdravotné výkony regulované len minimálne. To má za následok, že pacientom sú poskytované, najmä pri zdravotných výkonoch, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, mylné, zavádzajúce, vedecky neoverené a nesprávne informácie o povahe samotného výkonu a jeho pozitívnych účinkoch,“ skonštatovali predkladatelia.
Novela má tiež priniesť zákaz reklamy zdravotných výkonov vyvolávajúcej dojem zaručenej úspešnosti, narúšajúcej integritu pacienta, vrátane novorodencov a rodičiek či obsahujúcej vyobrazenie maloletého dieťaťa, vrátane dojčaťa, tehotnej ženy alebo rodičky. Má zároveň zakázať reklamu zdravotných výkonov, ktoré sú v štádiu klinických štúdií alebo biomedicínskeho výskumu bez preukázaných pozitívnych výsledkov v praxi.
Poslanci chcú zároveň úpravou zaviesť povinnosť uvádzať v reklame zdravotných výkonov, že ide o reklamu s cieľom predaja tejto služby konečnému spotrebiteľovi - pacientovi. „Máme za to, že kvôli chýbajúcej povinnosti momentálne nemajú pacienti pri kúpe služby obsahujúcej zdravotné výkony komplexné informácie a ani vedomosť o tom, že ide o reklamu,“ dodali.
PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi
Opozičné hnutie PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi.
AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára z funkcie
Asociácia na ochranu práv pacientov vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby urýchlene zverejnil celý text analýzy vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied.
Podvodníci zneužili kópiu občianskeho i karty, muž prišiel o tisíce eur
Polícia vyzýva verejnosť, aby takéto doklady nikdy neposkytovala cudzím osobám.
Vodička zišla s Audi mimo cestu, pri nehode zomrela
Vozidlo sa po zídení z cesty viackrát prevrátilo.