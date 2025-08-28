  • Články
SaS navrhuje sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony

  • DNES - 13:44
  • Bratislava
Opoziční poslanci Národnej rady (NR) SR Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS) navrhujú sprísnenie reklamy propagujúcej zdravotné výkony.

Reklama by mala byť podľa ich návrhu prípustná iba pri propagácii zdravotných výkonov, ktoré sú uvedené v zozname výkonov, sú schválené príslušným orgánom SR či Európskou liekovou agentúrou alebo ich odporúča Slovenská lekárska spoločnosť či jej organizačné zložky vo verejne dostupnom stanovisku a zároveň obsahuje iba vedecky overené a vecne správne údaje. Zmenu chcú presadiť novelou zákona o reklame, ktorú predložili do parlamentu.

V súčasnosti sú podmienky vedenia reklám a inzerovania služieb propagujúcich zdravotné výkony regulované len minimálne. To má za následok, že pacientom sú poskytované, najmä pri zdravotných výkonoch, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, mylné, zavádzajúce, vedecky neoverené a nesprávne informácie o povahe samotného výkonu a jeho pozitívnych účinkoch,“ skonštatovali predkladatelia.

Novela má tiež priniesť zákaz reklamy zdravotných výkonov vyvolávajúcej dojem zaručenej úspešnosti, narúšajúcej integritu pacienta, vrátane novorodencov a rodičiek či obsahujúcej vyobrazenie maloletého dieťaťa, vrátane dojčaťa, tehotnej ženy alebo rodičky. Má zároveň zakázať reklamu zdravotných výkonov, ktoré sú v štádiu klinických štúdií alebo biomedicínskeho výskumu bez preukázaných pozitívnych výsledkov v praxi.

Poslanci chcú zároveň úpravou zaviesť povinnosť uvádzať v reklame zdravotných výkonov, že ide o reklamu s cieľom predaja tejto služby konečnému spotrebiteľovi - pacientovi. „Máme za to, že kvôli chýbajúcej povinnosti momentálne nemajú pacienti pri kúpe služby obsahujúcej zdravotné výkony komplexné informácie a ani vedomosť o tom, že ide o reklamu,“ dodali.

Zdroj: Info.sk, TASR
