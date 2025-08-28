Peskov: Rusko má záujem o diplomaciu, ale bude pokračovať v útokoch na Ukrajinu
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že cieľom nočných útokov na Ukrajinu boli tamojšie vojenské zariadenia.
Rusko má „stále záujem“ o diplomaciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, no bude pokračovať v útokoch, vyhlásil vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po rozsiahlom útoku na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 15 mŕtvych vrátane štyroch detí. Pri útoku Rusko podľa rezortu obrany použilo hypersonické strely. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„V noci ozbrojené sily Ruskej federácie spustili skupinový útok...proti podnikom vojensko-priemyselného komplexu a vojenským leteckým základniam na Ukrajine,“ uviedlo ministerstvo obrany na sociálnych sieťach.
Na otázku, či existuje rozpor medzi deklarovaným záujmom Moskvy dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach a útokom, hovorca Kremľa Peskov povedal, že obe strany na seba naďalej útočia, ale Rusko má stále záujem dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom diplomacie. „Zároveň má Rusko naďalej záujem pokračovať v rokovacom procese. Cieľom je dosiahnuť naše ciele politickými a diplomatickými prostriedkami,“ uviedol hovorca Kremľa.
„Špeciálna vojenská operácia pokračuje. Môžete vidieť, že útoky kyjevského režimu na ruskú infraštruktúru, často na ruskú civilnú infraštruktúru taktiež pokračujú,“ konštatoval.
Peskov na otázky novinárov odpovedal, že ruské ozbrojené sily si plnia svoje úlohy. „Pokračujú v útokoch na vojenské objekty a na objekty súvisiace s vojenskou infraštruktúrou,“ vyhlásil. Hovorca podľa Reuters opakovane tvrdí, že Rusko pri útokoch zámerne necieli na civilistov.
Útoky sú podľa Peskova úspešné, ciele sa ničia a špeciálna vojenská operácia, ktorou Moskva označuje svoju inváziu na Ukrajinu, pokračuje.
Nočný ruský útok na Ukrajinu odsúdilo viacero európskych lídrov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová si v reakcii na úder, ktorý poškodil aj budovu misie EÚ v Kyjeve, predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.
