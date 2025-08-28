  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
31°Bratislava

Peskov: Rusko má záujem o diplomaciu, ale bude pokračovať v útokoch na Ukrajinu

  • DNES - 13:22
  • Moskva
Peskov: Rusko má záujem o diplomaciu, ale bude pokračovať v útokoch na Ukrajinu

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že cieľom nočných útokov na Ukrajinu boli tamojšie vojenské zariadenia.

Rusko má „stále záujem“ o diplomaciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, no bude pokračovať v útokoch, vyhlásil vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po rozsiahlom útoku na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 15 mŕtvych vrátane štyroch detí. Pri útoku Rusko podľa rezortu obrany použilo hypersonické strely. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

V noci ozbrojené sily Ruskej federácie spustili skupinový útok...proti podnikom vojensko-priemyselného komplexu a vojenským leteckým základniam na Ukrajine,“ uviedlo ministerstvo obrany na sociálnych sieťach.

Na otázku, či existuje rozpor medzi deklarovaným záujmom Moskvy dosiahnuť pokrok v mierových rokovaniach a útokom, hovorca Kremľa Peskov povedal, že obe strany na seba naďalej útočia, ale Rusko má stále záujem dosiahnuť svoje ciele prostredníctvom diplomacie. „Zároveň má Rusko naďalej záujem pokračovať v rokovacom procese. Cieľom je dosiahnuť naše ciele politickými a diplomatickými prostriedkami,“ uviedol hovorca Kremľa.

Špeciálna vojenská operácia pokračuje. Môžete vidieť, že útoky kyjevského režimu na ruskú infraštruktúru, často na ruskú civilnú infraštruktúru taktiež pokračujú,“ konštatoval.

Peskov na otázky novinárov odpovedal, že ruské ozbrojené sily si plnia svoje úlohy. „Pokračujú v útokoch na vojenské objekty a na objekty súvisiace s vojenskou infraštruktúrou,“ vyhlásil. Hovorca podľa Reuters opakovane tvrdí, že Rusko pri útokoch zámerne necieli na civilistov.

Útoky sú podľa Peskova úspešné, ciele sa ničia a špeciálna vojenská operácia, ktorou Moskva označuje svoju inváziu na Ukrajinu, pokračuje.

Nočný ruský útok na Ukrajinu odsúdilo viacero európskych lídrov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová si v reakcii na úder, ktorý poškodil aj budovu misie EÚ v Kyjeve, predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
WFP: Gaza je na bode zlomu, zúfalstvo prudko rastie

WFP: Gaza je na bode zlomu, zúfalstvo prudko rastie

DNES - 13:50Zahraničné

Gaza je na „bode zlomu,“ vyhlásil Svetový potravinový program a apeloval na naliehavé obnovenie svojej siete 200 distribučných miest potravín, aby sa zabránilo šíreniu hladomoru v tejto palestínskej enkláve.

Tragédia na pracovisku: O život prišiel len 15-ročný brigádnik

Tragédia na pracovisku: O život prišiel len 15-ročný brigádnik

DNES - 12:47Zahraničné

Prípad vyšetruje kriminálka, vo veci nariadili pitvu.

Útok na Kyjev je ohavným prejavom pohŕdania rokovaniami, vyhlásil Lipavský

Útok na Kyjev je ohavným prejavom pohŕdania rokovaniami, vyhlásil Lipavský

DNES - 12:19Zahraničné

Česko bude podľa Lipavského naďalej stáť pri Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii.

Von der Leyenová a Kallasová vyzvali Rusko, aby zastavilo zabíjanie na Ukrajine

Von der Leyenová a Kallasová vyzvali Rusko, aby zastavilo zabíjanie na Ukrajine

DNES - 11:29Zahraničné

Rusko v noci na štvrtok útočilo na Ukrajinu dovedna 629 dronmi a raketami vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet.

Vosveteit.sk
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP