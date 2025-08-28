  • Články
Tragédia na pracovisku: O život prišiel len 15-ročný brigádnik

  • DNES - 12:47
  • Velké Hydčice
Prípad vyšetruje kriminálka, vo veci nariadili pitvu.

V obci Velké Hydčice v okrese Klatovy na západe Česka došlo v stredu (27. 8.) ráno k tragédii. Ako informoval český Deník.cz, na mieste došlo k úmrtiu len 15-ročného brigádnika, ktorého mal ťažko zraniť pracovný stroj.

„V stredu krátko po siedmej hodine ráno sme prijali oznámenie o pracovnom úraze v jednej z firiem vo Velkých Hydčiciach. Mladý muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Prípad si prevzali kriminalisti, ktorí vo veci nariadili súdnu pitvu,“ informoval policajný hovorca Michal Schön.

Na mieste zasahovali všetky pohotovostné jednotky vrátane záchranárskeho vrtuľníka, uviedol Deník.cz. Záchranárom sa však chlapca ani po 30 minútach resuscitácie nepodarilo oživiť.

„Na mieste prebiehala rozsiahla resuscitácia. Napriek všetkej snahe ju museli lekári po zhruba tridsiatich minútach ukončiť po devastujúcom poranení nezlučiteľnom so životom,“ priblížila hovorkyňa záchranárov Andrea Divišová.

Polícia zatiaľ nespresnila okolnosti, za ktorých k úmrtiu došlo. Podľa Deníka však chlapec zomrel po tom, ako mu ťažký stroj odtrhol ruku.

Zdroj: Info.sk, denik.cz
