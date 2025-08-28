PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi
Opozičné hnutie PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi.
Navrhuje zaviesť novú priťažujúcu okolnosť, ktorou má byť spáchanie trestného činu v prítomnosti dieťaťa. Chce tiež presadiť, aby deti, v prítomnosti ktorých došlo k spáchaniu trestnej činnosti násilného charakteru, mali automaticky status poškodenej osoby. Vyplýva to z noviel Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov za PS.
„Cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany detí ako sekundárnych obetí pri páchaní trestnej činnosti, a to obzvlášť závažnej násilnej trestnej činnosti,“ poznamenali predkladatelia. Upozornili na to, že deti sú častými sekundárnymi obeťami, no aktuálna úprava im v týchto prípadoch neposkytuje dostatočnú ochranu.
Poukázali tiež na to, že zvýšenie ochrany detí ako sekundárnych obetí bolo aj jedným z cieľov Istanbulského dohovoru. „Predstavitelia slovenského parlamentu pri odmietnutí ratifikácie Istanbulského dohovoru tvrdili, že opatrenia v ňom obsiahnuté vieme implementovať do slovenského právneho poriadku aj bez toho, aby sme Istanbulský dohovor priamo ratifikovali. Doposiaľ, žiaľ, tieto slová zostali nenaplnené. A to, žiaľ, aj v prípade ochrany detí,“ dodali.
