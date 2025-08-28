  • Články
Útok na Kyjev je ohavným prejavom pohŕdania rokovaniami, vyhlásil Lipavský

  • DNES - 12:19
  • Kyjev
Útok na Kyjev je ohavným prejavom pohŕdania rokovaniami, vyhlásil Lipavský

Česko bude podľa Lipavského naďalej stáť pri Ukrajine, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, píše TASR.

Za ohavný prejav pohŕdania mierovými rokovaniami označil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský nočný útok Ruska na Kyjev, ktorý pripravil o život najmenej 14 ľudí vrátane troch detí a poškodil obytné budovy.

Agentúra AP informovala, že išlo o prvý rozsiahly a ruský útok na Kyjev za posledné týždne a v čase, keď sa americký prezident Donald Trump snaží o ukončenie viac než trojročnej vojny. Zároveň ide o jeden z najväčších vzdušných útokov - podľa ukrajinského letectva Rusko vyslalo proti Ukrajine 629 dronov a rakiet vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet.

V ukrajinskej metropole pri úderoch zahynulo najmenej 14 ľudí. Sú medzi nimi aj tri deti, z toho jedno dvojročné. Ďalšie desiatky osôb utrpeli zranenia. Okrem toho boli poškodené obytné a ďalšie budovy, ako aj diplomatická misia EÚ a kancelária organizácie British Council.

Dnešný brutálny útok na Kyjev je ohavným prejavom pohŕdania Ruska mierovými rokovaniami. Ruské rakety zasiahli viacero budov, vrátane budovy delegácie EÚ. Hanba agresorovi. Úprimnú sústrasť rodinám obetí,“ napísal Lipavský na sieti X.

Zdroj: Info.sk, TASR
