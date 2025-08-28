  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
30°Bratislava

AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára z funkcie

  • DNES - 12:18
  • Bratislava
AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára z funkcie

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby urýchlene zverejnil celý text analýzy vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied.

Vyzýva tiež vládu, aby odvolala z funkcie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára za zavádzanie verejnosti a hrubé znevažovanie slovenskej vedeckej a odbornej komunity.

AOPP vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že jediné, čo sa medializuje z úrovne najvyšších a kompetentných štátnych orgánov, je spochybňovanie kvality vykonanej práce odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied. Pritom to bola vláda SR, ktorá na popud splnomocnenca pre prešetrenie manažmentu pandémie Covid-19 Petra Kotlára dala SAV zadanie, aby takúto analýzu vypracovala. Je preto zarážajúce, že tá istá vláda teraz vyhlasuje, že SAV nie je certifikované pracovisko na výkon takejto práce, a preto jej správu o tom, že mRNA vakcíny sú bezpečné, spoľahlivé a obsahujú iba zvyčajné množstvá molekúl DNA, treba preskúmať,“ vyhlásila AOPP.

Asociácia upozornila, že pacienti obzvlášť citlivo vnímajú informácie týkajúce sa ochrany a ohrozenia ich zdravia. „Preto polemiky a hádky, ktoré momentálne prebiehajú v súvislosti s proticovidovými vakcínami, môžu zneistiť ich dôveru vo vedecké a zdravotnícke autority. Pacienti sú, pochopiteľne, z veľkej časti laici, ktorí sa spoliehajú na to, čo im hovoria odborníci, respektíve čo im predpisujú a odporúčajú zdravotníci. Ak štát považuje ľudí typu Peter Kotlár za odborníkov, pacienti sa stanú obeťou demagógie a konšpirácií, čo v konečnom dôsledku vedie k poškodeniu ich zdravia,“ podotkla AOPP.

Kotlár tento týždeň nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.

Kotlárovi v stredu (27. 8.) vyjadril podporu premiér Robert Fico (Smer-SD). Označil ho za čestného človeka a veľkého bojovníka. „Žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV.

SAV minulý štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi

PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi

DNES - 12:36Domáce

Opozičné hnutie PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi.

Podvodníci zneužili kópiu občianskeho i karty, muž prišiel o tisíce eur

Podvodníci zneužili kópiu občianskeho i karty, muž prišiel o tisíce eur

DNES - 12:15Domáce

Polícia vyzýva verejnosť, aby takéto doklady nikdy neposkytovala cudzím osobám.

Vodička zišla s Audi mimo cestu, pri nehode zomrela

Vodička zišla s Audi mimo cestu, pri nehode zomrela

DNES - 10:01Domáce

Vozidlo sa po zídení z cesty viackrát prevrátilo.

Pediatri vyzývajú vládu, aby ukončila pôsobenie Kotlára vo funkcii splnomocnenca

Pediatri vyzývajú vládu, aby ukončila pôsobenie Kotlára vo funkcii splnomocnenca

DNES - 9:47Domáce

SSPPS SLS nesúhlasí s vyjadreniami Petra Kotlára, ktorými podľa nej závažným spôsobom spochybňuje autoritu, prácu a odborné schopnosti zdravotníkov a pracovníkov SAV.

Vosveteit.sk
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP