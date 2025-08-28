AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára z funkcie
Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby urýchlene zverejnil celý text analýzy vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied.
Vyzýva tiež vládu, aby odvolala z funkcie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára za zavádzanie verejnosti a hrubé znevažovanie slovenskej vedeckej a odbornej komunity.
„AOPP vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že jediné, čo sa medializuje z úrovne najvyšších a kompetentných štátnych orgánov, je spochybňovanie kvality vykonanej práce odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied. Pritom to bola vláda SR, ktorá na popud splnomocnenca pre prešetrenie manažmentu pandémie Covid-19 Petra Kotlára dala SAV zadanie, aby takúto analýzu vypracovala. Je preto zarážajúce, že tá istá vláda teraz vyhlasuje, že SAV nie je certifikované pracovisko na výkon takejto práce, a preto jej správu o tom, že mRNA vakcíny sú bezpečné, spoľahlivé a obsahujú iba zvyčajné množstvá molekúl DNA, treba preskúmať,“ vyhlásila AOPP.
Asociácia upozornila, že pacienti obzvlášť citlivo vnímajú informácie týkajúce sa ochrany a ohrozenia ich zdravia. „Preto polemiky a hádky, ktoré momentálne prebiehajú v súvislosti s proticovidovými vakcínami, môžu zneistiť ich dôveru vo vedecké a zdravotnícke autority. Pacienti sú, pochopiteľne, z veľkej časti laici, ktorí sa spoliehajú na to, čo im hovoria odborníci, respektíve čo im predpisujú a odporúčajú zdravotníci. Ak štát považuje ľudí typu Peter Kotlár za odborníkov, pacienti sa stanú obeťou demagógie a konšpirácií, čo v konečnom dôsledku vedie k poškodeniu ich zdravia,“ podotkla AOPP.
Kotlár tento týždeň nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.
Kotlárovi v stredu (27. 8.) vyjadril podporu premiér Robert Fico (Smer-SD). Označil ho za čestného človeka a veľkého bojovníka. „Žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV.
SAV minulý štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
