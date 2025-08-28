Podvodníci zneužili kópiu občianskeho i karty, muž prišiel o tisíce eur
Polícia vyzýva verejnosť, aby takéto doklady nikdy neposkytovala cudzím osobám.
Muž z okresu Trebišov prišiel o 6000 eur po tom, ako podvodníci zneužili kópiu jeho občianskeho preukazu a platobnej karty. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„V uplynulých dňoch sa na políciu obrátil muž z okresu Trebišov, ktorého kontaktovali neznáme ženy s falošnou informáciou, že má na účte bitcoiny v hodnote 17.000 eur. Aby mu ich údajne mohli previesť, žiadali od neho kópiu občianskeho preukazu a platobnej karty,“ uvádza s tým, že po opakovaných telefonátoch nakoniec svoje doklady cez mobil naskenoval a odoslal neznámym osobám. Následne zistil, že z jeho účtu zmizlo 6000 eur.
„Nikdy neposkytujte kópie dokladov ani platobnej karty cudzím osobám,“ upozorňuje polícia, podľa ktorej ide o jeden z najčastejších spôsobov, ako sa podvodníci dostanú k peniazom a osobným údajom. V prípade kontaktovania s podobnými požiadavkami odporúča okamžite ukončiť komunikáciu a informovať políciu.
