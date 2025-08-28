  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
30°Bratislava

Podvodníci zneužili kópiu občianskeho i karty, muž prišiel o tisíce eur

  • DNES - 12:15
  • Košice
Podvodníci zneužili kópiu občianskeho i karty, muž prišiel o tisíce eur

Polícia vyzýva verejnosť, aby takéto doklady nikdy neposkytovala cudzím osobám.

Muž z okresu Trebišov prišiel o 6000 eur po tom, ako podvodníci zneužili kópiu jeho občianskeho preukazu a platobnej karty. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

V uplynulých dňoch sa na políciu obrátil muž z okresu Trebišov, ktorého kontaktovali neznáme ženy s falošnou informáciou, že má na účte bitcoiny v hodnote 17.000 eur. Aby mu ich údajne mohli previesť, žiadali od neho kópiu občianskeho preukazu a platobnej karty,“ uvádza s tým, že po opakovaných telefonátoch nakoniec svoje doklady cez mobil naskenoval a odoslal neznámym osobám. Následne zistil, že z jeho účtu zmizlo 6000 eur.

Nikdy neposkytujte kópie dokladov ani platobnej karty cudzím osobám,“ upozorňuje polícia, podľa ktorej ide o jeden z najčastejších spôsobov, ako sa podvodníci dostanú k peniazom a osobným údajom. V prípade kontaktovania s podobnými požiadavkami odporúča okamžite ukončiť komunikáciu a informovať políciu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi

PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi

DNES - 12:36Domáce

Opozičné hnutie PS chce sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi.

AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára z funkcie

AOPP vyzýva na zverejnenie analýzy SAV i odvolanie Kotlára z funkcie

DNES - 12:18Domáce

Asociácia na ochranu práv pacientov vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby urýchlene zverejnil celý text analýzy vakcín proti COVID-19 Slovenskej akadémie vied.

Vodička zišla s Audi mimo cestu, pri nehode zomrela

Vodička zišla s Audi mimo cestu, pri nehode zomrela

DNES - 10:01Domáce

Vozidlo sa po zídení z cesty viackrát prevrátilo.

Pediatri vyzývajú vládu, aby ukončila pôsobenie Kotlára vo funkcii splnomocnenca

Pediatri vyzývajú vládu, aby ukončila pôsobenie Kotlára vo funkcii splnomocnenca

DNES - 9:47Domáce

SSPPS SLS nesúhlasí s vyjadreniami Petra Kotlára, ktorými podľa nej závažným spôsobom spochybňuje autoritu, prácu a odborné schopnosti zdravotníkov a pracovníkov SAV.

Vosveteit.sk
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESETPrvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Google Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšieGoogle Prekladač má nové AI funkcie, vďaka ktorým sa cudzí jazyk naučíš rýchlejšie a jednoduchšie
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP