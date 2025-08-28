  • Články
Zomrel oceňovaný spisovateľ, známy bol aj za hranicami Slovenska

  • DNES - 21:08
  • Lučenec
Zomrel oceňovaný spisovateľ, známy bol aj za hranicami Slovenska

Rodák z Lučenca a autor pôsobiaci aj v zahraničí zomrel vo veku 50 rokov.

Vo veku 50 rokov zomrel v pondelok (25. 8.) prozaik, literárny historik a redaktor Attila Mizser. Informoval o tom Bázis – Maďarský literárny a umelecký spolok na Slovensku.

Megdöbbent egykori PhD-s társam, barátom, a kiváló költő, Mizser Attila halálhíre. Nyugodj békében, Attila. Rád...

Uverejnil používateľ Dr. Kovács Béla Lóránt Utorok 26. augusta 2025

Mizser sa narodil v januári 1975 v Lučenci. Vyrastal vo Fiľakove a neskôr študoval na univerzite v maďarskom Miskolci. Od roku 2005 pôsobil ako redaktor a šéfredaktor niekoľkých časopisov vrátane umeleckého a spoločenského časopisu Palócföld a časopisu Irodalmi Szemle. Pôsobil tiež ako profesor na univerzite v Egri.

Presadil sa aj ako autor niekoľkých zbierok básní, v roku 2005 mu vyšiel román Szöktetés egy zsúfolt területre (Únos na preľudnené územie), ktorý bol preložený do taliančiny. Písal aj eseje a monografiu Apokalipszis poszt. Az apokaliptikus hagyomány a huszadik század második felének magyar prózairodalmában, ktorá v slovenčine vyšla pod názvom Apokalyptická tradícia v maďarskej literatúre.

Mizser za svoju literárnu činnosť získal niekoľko ocenení. Patrí k nim viacero štipendií a zvláštna cena Madách-Posonium, ktorú získal v roku 2009.

„Bázis sa lúči s Attilom Mizserom, ktorý bol prítomný pri zrode združenia a svojimi aktivitami bol jeho pevnou súčasťou. Česť jeho pamiatke,“ dodal spolok.

Zdroj: Info.sk, DP, bazis.me
