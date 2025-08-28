Von der Leyenová a Kallasová vyzvali Rusko, aby zastavilo zabíjanie na Ukrajine
- DNES - 11:29
- Brusel/Kyjev
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok po rozsiahlom útoku na Kyjev vyzvali Rusko, aby zastavilo zabíjanie a začalo rokovať o ukončení vojny, ktorú vedie proti Ukrajine. Obe to uviedli v príspevkoch na sociálnej sieti X, píše TASR.
Rusko v noci na štvrtok útočilo na Ukrajinu dovedna 629 dronmi a raketami vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet. V Kyjeve pripravili o život najmenej 14 ľudí, sú medzi nimi aj tri deti, z toho jedno dvojročné. Ďalšie desiatky osôb utrpeli zranenia. Údery okrem toho poškodili obytné a ďalšie budovy v siedmich štvrtiach ukrajinskej metropoly, uviedli miestne úrady.
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha oznámil, že poškodená bola aj budova diplomatického zastúpenia EÚ na Ukrajine. Vyzval preto na čo najsilnejšiu reakciu a odsúdenie zo strany medzinárodného spoločenstva. Von der Leyenová uviedla, že personál misie je v bezpečí.
„Rusko musí okamžite zastaviť svoje nevyberavé útoky na civilnú infraštruktúru a zapojiť sa do rokovaní o spravodlivom a trvalom mieri,“ napísala Leyenová na X.
Kallasová doplnila, že zatiaľ čo sa „svet hľadá cestu k mieru, Rusko odpovedá raketami“. Ruský nočný útok na Kyjev podľa jej slov svedčí o „zámernej snahe eskalovať konflikt a vysmievať sa mierovým snahám“. „Rusko musí prestať zabíjať a začať rokovať,“ dodal šéfka diplomacie EÚ.
