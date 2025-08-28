Vance: Februárová výmena názorov so Zelenským v Oválnej pracovni bola užitočná
- DNES - 11:01
- Washington
Americký prezident J. D. Vance v stredajšom rozhovore pre denník USA Today označil februárovú ostrú výmenu názorov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni za „užitočnú“.
Verbálny konflikt podľa neho prispel k tomu, aby nezhody medzi Washingtonom a Kyjevom vyšli na povrch. TASR o tom informuje podľa portálu Politico.
Vance však v rozhovore podľa Politico vyjadril určité poľutovanie nad týmito bezprecedentnými udalosťami, ktoré šokovali Európu a svet a zasiali pochybnosti o euroatlantickom spojenectve.
„Pozrite, ľudia spolu niekedy nesúhlasia. Znamená to, že si želám, aby sme sa verejne pohádali v Oválnej pracovni? Nie tak úplne,“ uviedol viceprezident USA. „Myslím si však, že to objasnilo niektoré sporné otázky medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou? Áno, a myslím si, že to bolo užitočné pre americký ľud,“ vysvetlil.
K ostrej výmene názorov medzi Zelenským, Vanceom a prezidentom Donaldom Trumpom došlo počas prvého stretnutia medzi lídrami od Trumpovej inaugurácie v januári. Zelenskyj chcel na schôdzke s novým americkým prezidentom rokovať o pokračovaní vojenskej a inej podpory pre Ukrajinu.
Na úvodnom stretnutí v Oválnej pracovni za prítomnosti médií sa však strhla hádka, ktorú podľa viacerých pozorovateľov vyvolal Vance, ktorý okrem iného označil Zelenského za nevďačného a vyčítal mu, že nie je ochotný rokovať s Ruskom o ukončení vojny. Stretnutie bolo následne predčasne ukončené a Trumpova vláda dočasne pozastavila dodávky vojenskej pomoci a zdieľanie spravodajských informácií pre Ukrajinu.
Vance v rozhovore pre USA Today povedal, že jeho frustrácia počas stretnutia v Oválnej pracovni nevyplývala z jeho pocitov voči Zelenskému, ale skôr voči vláde bývalého prezidenta Joea Bidena, ktorá podľa neho poskytla Ukrajine miliardy dolárov bez toho, aby mala jasný plán a angažovala sa v diplomacii.
„To ma vždy frustrovalo oveľa viac ako to, že Zelenskyj žiadal Washington o pomoc,“ povedal. „Problémom bolo, že Bidenova vláda nemala žiadny plán, ako ukončiť vojnu,“ podotkol.
Zdôraznil však, že súčasné vedenie USA je teraz „pomerne zosúladené s prezidentom Zelenským“ v snahe uzavrieť mierovú dohodu „Aj keď máme niektoré nezhody, samozrejme chceme chrániť územnú celistvosť Ukrajiny. Nechceme, aby Rusko dobylo celú krajinu,“ dodal.
Von der Leyenová a Kallasová vyzvali Rusko, aby zastavilo zabíjanie na Ukrajine
Rusko v noci na štvrtok útočilo na Ukrajinu dovedna 629 dronmi a raketami vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet.
Ruské útoky na Kyjev: Zomrelo 14 ľudí, medzi nimi tri deti
Počet obetí na životoch po masívnom ruskom dronovom a raketovom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, ktorý sa odohral v noci na štvrtok, stúpol na najmenej 14 vrátane troch detí.
Chatbot zneužili na kyberútoky, terčom boli aj zdravotnícke organizácie
Páchatelia kybernetických trestných činov čoraz častejšie využívajú umelú inteligenciu na vykonávanie kybernetických útokov.
Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a rakiet
Rusko útočilo v noci na štvrtok na územie Ukrajiny 629 dronmi a raketami, uviedlo ukrajinské letectvo.