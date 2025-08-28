Ruské útoky na Kyjev: Zomrelo 14 ľudí, medzi nimi tri deti
- DNES - 10:59
- Kyjev
Počet obetí na životoch po masívnom ruskom dronovom a raketovom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, ktorý sa odohral v noci na štvrtok, stúpol na najmenej 14 vrátane troch detí, uviedli tamojšie pohotovostné zložky. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Zranenia utrpelo takmer 48 ďalších osôb a došlo aj k rozsiahlym materiálnym škodám. Poškodená bola aj budova diplomatickej misie Európskej únie v Kyjeve, čo potvrdil aj predseda Európskej rady António Cosa i ukrajinský šéf diplomacie Andrij Sybiha.
Rusko útočilo v noci na štvrtok na Ukrajinu dovedna 629 dronmi a raketami vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet. Došlo k masívnemu poškodeniu obytných i ďalších budov v siedmich okresoch ukrajinskej metropoly, spresnili tamojší predstavitelia.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram uviedol, že najmladším z obetí je dieťa vo veku troch rokov. Na piatok vyhlásili v Kyjeve v súvislosti s útokom deň smútku, dodal.
Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského je útok ukážkou ruskej odpovede na diplomaciu v čase úsilia zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončiť vojnu, dodáva Reuters.
Americký prezident J. D. Vance v rozhovore pre denník USA Today označil februárovú ostrú výmenu názorov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni za „užitočnú“.
Páchatelia kybernetických trestných činov čoraz častejšie využívajú umelú inteligenciu na vykonávanie kybernetických útokov.
Rusko útočilo v noci na štvrtok na územie Ukrajiny 629 dronmi a raketami, uviedlo ukrajinské letectvo.