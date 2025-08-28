  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 28.8.2025Meniny má Augustín
25°Bratislava

Chatbot zneužili na kyberútoky, terčom boli aj zdravotnícke organizácie

  • DNES - 10:09
  • Washington
Chatbot zneužili na kyberútoky, terčom boli aj zdravotnícke organizácie

Páchatelia kybernetických trestných činov čoraz častejšie využívajú umelú inteligenciu (AI) na vykonávanie kybernetických útokov.

Vyplýva to zo stredajšej správy americkej spoločnosti Anthropic zaoberajúcou sa vývojom AI. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Anthropic tvrdí, že jej chatbot Claude útočníci zneužili na infiltráciu sietí, krádež a analýzu údajov a vytváranie „psychologicky cielených vydieračských požiadaviek.“ V niektorých prípadoch útočníci hrozili zverejnením ukradnutých informácií, ak nedostanú viac ako 500.000 dolárov.

Len za uplynulý mesiac bolo terčom útokov 17 organizácií z oblasti zdravotníctva, vlády a náboženského sektoru. Claude pomáhal identifikovať zraniteľné miesta, rozhodovať, ktorá sieť bude cieľom útoku, a aké údaje sa majú získať.

Podľa manažéra Anthropic Jacoba Kleina si vykonanie takýchto operácií kedysi vyžadovalo tím expertov, avšak AI v súčasnosti umožňuje jedincovi vykonať sofistikované útoky.

Anthropic vo svojej správe tiež zdokumentoval prípady Severokórejčanov, ktorí využívali Claude, a vydávali sa za programátorov pracujúcich pre americké spoločnosti, aby „financovali zbrojné programy Severnej Kórey“. AI im pri tom pomohla komunikovať so zamestnancami a spĺňať úlohy, na ktoré sami nemali schopnosti.

Americká spoločnosť konštatuje, že v minulosti absolvovali severokórejskí pracovníci niekoľkoročné tréningy na tento účel, avšak Claude a ďalšie modely túto prekážku fakticky odstránili.

Kriminálnici taktiež vyvinuli plány na podvody s pomocou AI, ktoré na internete ponúkajú na predaj, vrátane bota na platforme Telegram používaného pri tzv. romantických podvodoch. Pri takýchto podvodoch ide o emocionálnu manipuláciu obete vo viacerých jazykoch s cieľom vymámiť od nich peniaze.

Hoci Anthropic zaviedol ochranné opatrenia na zabránenie zneužitiu, útočníci sa naďalej usilujú tieto opatrenia obchádzať. Poučenia z týchto incidentov sa využívajú na posilnenie ochrany proti kybernetickej kriminalite umožnenej AI, píše DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Von der Leyenová a Kallasová vyzvali Rusko, aby zastavilo zabíjanie na Ukrajine

Von der Leyenová a Kallasová vyzvali Rusko, aby zastavilo zabíjanie na Ukrajine

DNES - 11:29Zahraničné

Rusko v noci na štvrtok útočilo na Ukrajinu dovedna 629 dronmi a raketami vrátane hypersonických striel Kinžal a balistických rakiet.

Vance: Februárová výmena názorov so Zelenským v Oválnej pracovni bola užitočná

Vance: Februárová výmena názorov so Zelenským v Oválnej pracovni bola užitočná

DNES - 11:01Zahraničné

Americký prezident J. D. Vance v rozhovore pre denník USA Today označil februárovú ostrú výmenu názorov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni za „užitočnú“.

Ruské útoky na Kyjev: Zomrelo 14 ľudí, medzi nimi tri deti

Ruské útoky na Kyjev: Zomrelo 14 ľudí, medzi nimi tri deti

DNES - 10:59Zahraničné

Počet obetí na životoch po masívnom ruskom dronovom a raketovom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, ktorý sa odohral v noci na štvrtok, stúpol na najmenej 14 vrátane troch detí.

Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a rakiet

Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a rakiet

DNES - 9:05Zahraničné

Rusko útočilo v noci na štvrtok na územie Ukrajiny 629 dronmi a raketami, uviedlo ukrajinské letectvo.

Vosveteit.sk
FBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolíFBI hovorí o čínskej hackerskej hrozbe pre celý svet. Hackeri útočia aj v našom okolí
Nový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úsporyNový telefonický podvod útočí aj na Slovákov. FBI varuje, že môžeš prísť o všetky svoje úspory
Nový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapiliNový liek na chudnutie prekonal v štúdii aj Ozempic, výsledky vedcov prekvapili
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
Je voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávneJe voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávne
Android telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtýmAndroid telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtým
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP