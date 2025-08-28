Chatbot zneužili na kyberútoky, terčom boli aj zdravotnícke organizácie
Páchatelia kybernetických trestných činov čoraz častejšie využívajú umelú inteligenciu (AI) na vykonávanie kybernetických útokov.
Vyplýva to zo stredajšej správy americkej spoločnosti Anthropic zaoberajúcou sa vývojom AI. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Anthropic tvrdí, že jej chatbot Claude útočníci zneužili na infiltráciu sietí, krádež a analýzu údajov a vytváranie „psychologicky cielených vydieračských požiadaviek.“ V niektorých prípadoch útočníci hrozili zverejnením ukradnutých informácií, ak nedostanú viac ako 500.000 dolárov.
Len za uplynulý mesiac bolo terčom útokov 17 organizácií z oblasti zdravotníctva, vlády a náboženského sektoru. Claude pomáhal identifikovať zraniteľné miesta, rozhodovať, ktorá sieť bude cieľom útoku, a aké údaje sa majú získať.
Podľa manažéra Anthropic Jacoba Kleina si vykonanie takýchto operácií kedysi vyžadovalo tím expertov, avšak AI v súčasnosti umožňuje jedincovi vykonať sofistikované útoky.
Anthropic vo svojej správe tiež zdokumentoval prípady Severokórejčanov, ktorí využívali Claude, a vydávali sa za programátorov pracujúcich pre americké spoločnosti, aby „financovali zbrojné programy Severnej Kórey“. AI im pri tom pomohla komunikovať so zamestnancami a spĺňať úlohy, na ktoré sami nemali schopnosti.
Americká spoločnosť konštatuje, že v minulosti absolvovali severokórejskí pracovníci niekoľkoročné tréningy na tento účel, avšak Claude a ďalšie modely túto prekážku fakticky odstránili.
Kriminálnici taktiež vyvinuli plány na podvody s pomocou AI, ktoré na internete ponúkajú na predaj, vrátane bota na platforme Telegram používaného pri tzv. romantických podvodoch. Pri takýchto podvodoch ide o emocionálnu manipuláciu obete vo viacerých jazykoch s cieľom vymámiť od nich peniaze.
Hoci Anthropic zaviedol ochranné opatrenia na zabránenie zneužitiu, útočníci sa naďalej usilujú tieto opatrenia obchádzať. Poučenia z týchto incidentov sa využívajú na posilnenie ochrany proti kybernetickej kriminalite umožnenej AI, píše DPA.
