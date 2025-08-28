  • Články
Vodička zišla s Audi mimo cestu, pri nehode zomrela

Vozidlo sa po zídení z cesty viackrát prevrátilo.

Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo v stredu (27. 8.) v nočných hodinách na ceste medzi Kruštenicou a Brezou pri Námestove.

Ako pre Info.sk uviedla žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, 21-ročná vodička osobného auta značky Audi mala na rovnej ceste z neznámych príčin zísť z vozovky, následne sa vozidlo niekoľkokrát prevrátilo.

"21-ročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom," uviedla hovorkyňa s tým, že u nej nariadili pitvu. "Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu Dolný Kubín v súvislosti s uvedenou udalosťou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," dodala.

Zdroj: Info.sk, KR PZ ZA
