Štvrtok, 28.8.2025
Bratislava

Pediatri vyzývajú vládu, aby ukončila pôsobenie Kotlára vo funkcii splnomocnenca

  • DNES - 9:47
  • Bratislava
Pediatri vyzývajú vládu, aby ukončila pôsobenie Kotlára vo funkcii splnomocnenca

SSPPS SLS nesúhlasí s vyjadreniami Petra Kotlára, ktorými podľa nej závažným spôsobom spochybňuje autoritu, prácu a odborné schopnosti zdravotníkov a pracovníkov SAV.

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS) žiada vládu SR, aby ukončila pôsobenie Petra Kotlára vo funkcii splnomocnenca pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. Dôrazne nesúhlasí s jeho vyjadreniami, ktorými podľa nej závažným spôsobom spochybňuje autoritu, prácu a odborné schopnosti zdravotníkov a pracovníkov Slovenskej akadémie vied (SAV). Konštatuje to vo svojom stanovisku výbor SSPPS SLS.

Peter Kotlár svojimi vystúpeniami a pseudovedeckými názormi opakovane dehonestuje meno vedy, vakcinológie a prácu lekárov zameranú na prevenciu závažných ochorení a epidémií očkovaním, a to nemôžeme v žiadnom prípade tolerovať,“ zdôrazňuje SSPPS SLS.

Podotýka, že uverejňovanie nepravdivých, vedecky nepodložených tvrdení spoločnosť a rodičov zneisťuje, vyvoláva pochybnosti o priaznivom vplyve očkovania na zdravie ich detí a podporuje strach z očkovania. Môže to viesť k ďalšiemu zníženiu preočkovanosti detí, ktorého následkom bude nielen zvýšená chorobnosť, ale aj možné úmrtia detí na ochorenia preventabilné očkovaním a v neposlednom rade aj vznik epidémií.

V našich ambulanciách denne využívame zásadné objavy vakcinológie a očkujeme, aby sme deťom chránili zdravie, život a predišli závažným epidémiám,“ podotýka SSPPS SLS s tým, že starostlivosť o choré deti i prevenciu vykonávajú na základe najnovších poznatkov a princípov medicíny založenej na dôkazoch.

Kotlár tento týždeň nateraz vylúčil, že by chcel odstúpiť z postu splnomocnenca. Výsledky analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú realizovala SAV, nepovažuje za smerodajné. Tvrdí, že inštitúcia nie je certifikovaným pracoviskom. Rozhodujúce budú pre neho závery vyšetrovania.

Kotlárovi v stredu (27. 8.) vyjadril podporu premiér Robert Fico (Smer-SD). Označil ho za čestného človeka a veľkého bojovníka. „Žiadne tlaky na jeho odstúpenie nepripustím,“ oznámil. Odmietol zároveň, že jeho dôvera voči splnomocnencovi znamená spochybňovanie autority SAV.

SAV minulý štvrtok (21. 8.) informovala, že analýza ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. V tejto súvislosti upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.

Kotlár pre TASR reagoval, že sa vyjadrovať nebude a chce, aby vo veci rozhodla súdna moc.

Zdroj: Info.sk, TASR
