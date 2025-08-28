Ropa cez Družbu opäť prúdi na Slovensko
- DNES - 9:19
- Bratislava
Dodávky ropy na Slovensko boli po minulotýždňovom útoku na ropovod Družba obnovené. Na sociálnej sieti o tom vo štvrtok informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
„Dodávka ropy na Slovensko cez ropovod Družba bola obnovená! Dúfam, že prevádzka zostane stabilná a nedôjde už k žiadnym útokom na energetickú infraštruktúru,“ uviedla Saková, podľa ktorej by mali byť dodávky obnovené v štandardnom režime.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu (27. 8.) na sociálnej sieti uviedol, že útok Ukrajiny raketami a dronmi na ropovod Družba spôsobil také vážne škody, že opravy trvajú niekoľko dní. Prvý námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin maďarského ministra informoval, že po intenzívnej práci sa našlo dočasné riešenie, takže dodávky ropy do Maďarska sa môžu vo štvrtok obnoviť v testovacom režime v nižších objemoch.
K opakovanému obmedzeniu dodávky ropy na Slovensko došlo vo večerných hodinách 21. augusta. Prerušenie si nevyžadovalo uvoľnenie strategických zásob ropy a ropných produktov, ktorými Slovenská republika disponuje na približne 90 dní. Rovnako tak rafinérie disponujú komerčnými zásobami pre prípadné krátkodobé výpadky na približne desať dní.
