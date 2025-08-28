  • Články
Rusko útočilo na Ukrajinu stovkami dronov a rakiet

  • DNES - 9:05
  • Kyjev
Rusko útočilo v noci na štvrtok na územie Ukrajiny 629 dronmi a raketami, uviedlo ukrajinské letectvo.

TASR informuje podľa správy agentúry AFP, ktorá uvádza, že ide o doposiaľ druhý najvyšší počet nasadených dronov a striel vo vojne prebiehajúcej od konca februára 2022.

Masívne útoky na hlavné mesto Kyjev si v noci na štvrtok vyžiadali najmenej desať obetí na životoch vrátane jedného dieťaťa, uviedli zdroje ukrajinskej prokuratúry. Agentúra Reuters informovala o 31 zranených.

Ukrajinské letectvo vo vyhlásení na sociálnych sieťach spresnilo, že Moskva útočila dovedna 598 dronmi a 31 raketami vrátane dvoch hypersonických striel typu Kinžal a deviatich balistických rakiet, ktorých zachytenie je vďaka ich rýchlosti náročné, cituje AFP.

Tlačová agentúra RBK-Ukraine informovala aj o početných materiálnych škodách a viacerých požiaroch, ktoré v ukrajinskej metropole v dôsledku tohto útoku vypukli, píše DPA. Na zdieľaných fotografiách bolo vidieť zrútené budovy, kopy trosiek aj spálené vozidlá.

DPA predtým uviedla, že výbuchy boli hlásené aj v meste Sumy na severe a v meste Záporožie na juhu Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
