PS vedie pred Smerom už o takmer 3 percentá

Voľby by v auguste vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD a Hlas-SD.

Voľby do Národnej rady (NR) SR by v auguste vyhralo hnutie PS so ziskom 21,2 percenta hlasov. Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 18,7 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 10,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutia Republika (9,9 percenta) a Slovensko (8,2 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj KDH (6,7 percenta) a SaS (6,3 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali Demokrati (4,8 percenta) a Maďarská aliancia (4,6 percenta). Do NR SR by sa nedostala ani SNS (štyri percentá).

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 39 kresiel, Smer-SD 35 a Hlas-SD 19. S 18 poslancami by v NR SR bola Republika a s 15 hnutie Slovensko. SaS a KDH by získali zhodne po 12 mandátov.

Prieskum sa realizoval od 6. do 19. augusta na vzorke 3100 respondentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
SHMÚ varuje miestami pred vetrom i vysokými teplotami

Meteorológovia vydali výstrahy.

Štátna volebná komisia začala konanie v prípade pôžičky na Pellegriniho kampaň

Štátna volebná komisia začala konanie o uložení pokuty Hlasu-SD v súvislosti s neskorým informovaním o prijatej pôžičke, ktorá šla na kampaň pred prezidentskými voľbami pre súčasnú hlavu štátu Petra Pellegriniho.

Tragická nehoda auta a motocykla: Cestu museli uzavrieť

Pre smrteľnú dopravnú nehodu je cesta dočasne uzavretá.

Polícia pátra po podvodníkovi, vydával sa za pracovníka NBS

Polícia pátra po podvodníkovi ázijského pôvodu, chcel okradnúť muža o hotovosť.

