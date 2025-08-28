  • Články
Trumpova vláda plánuje obmedziť víza pre zahraničných študentov i novinárov

  • DNES - 6:15
  • Washington
Trumpova vláda plánuje obmedziť víza pre zahraničných študentov i novinárov

Trumpova vláda plánuje obmedziť platnosť víz pre študentov, účastníkov kultúrnych programov a pre médiá, uvádza návrh vládneho nariadenia, ktorý zverejnili v stredu.

Agentúra Reuters informuje, že legislatíva je súčasťou nariadení zameraných na obmedzenie legálnej migrácie, píše TASR.

Najnovší krok by vytvoril prekážky pre zahraničných študentov, výmenných pracovníkov či zahraničných novinárov, ktorí by museli požiadať o predĺženie pobytu v USA namiesto toho, aby si zachovali flexibilnejší legálny status. Nové víza by mali pevne stanovenú dĺžku platnosti, pričom v súčasnosti sú k dispozícii po celé obdobie trvania programu či zamestnania v USA.

Podľa údajov americkej vlády sa v roku 2024 nachádzalo v USA približne 1,6 milióna zahraničných študentov s vízami, ktorých by sa zmena týkala. USA tiež vo fiškálnom roku 2024, ktorý sa začal už 1. októbra 2023, udelili víza približne 355.000 účastníkom výmenných programov a 13.000 pracovníkom médií.

Podľa navrhovaného nariadenia by platnosť študentských a výmenných víz nemala presiahnuť štyri roky. Vízum pre novinárov by sa obmedzilo na maximálne 240 dní, v súčasnosti môže platiť celé roky, a v prípade čínskych štátnych príslušníkov by sa obmedzilo len na 90 dní, píše Reuters. Držitelia víz by však mohli požiadať o predĺženie.

Trumpova vláda v navrhovanom nariadení uviedla, že táto zmena je potrebná pre lepšie „monitorovanie a dohľad“ nad držiteľmi víz počas ich pobytu v Spojených štátoch. Verejnosť bude mať 30 dní na to, aby sa vyjadrila k tomuto opatreniu.

Zdroj: Info.sk, TASR
