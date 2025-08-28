  • Články
Maďarsko zažalovalo EÚ za využívanie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine

  • DNES - 6:09
  • Budapešť
Maďarská vláda podala žalobu na Európsku úniu (EÚ) v súvislosti s rozhodnutím poskytnúť Ukrajine pomoc vo výške niekoľkých miliárd eur zo zmrazených ruských aktív.

Žaloba proti Európskemu mierovému nástroju (EPF) bola pôvodne predložená Súdnemu dvoru EÚ, ale neskôr bola odoslaná na Všeobecný súd. V stredu o tom informoval server Euronews, píše TASR.

Rada EÚ vlani rozhodla, že 99,7 percent úrokov zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky poskytne Ukrajine prostredníctvom EPF, ktorý uľahčuje vojenskú pomoc spojeneckým krajinám. Kyjev tak prostredníctvom EPF každoročne dostáva tri až päť miliárd eur, vysvetľuje Euronews.

Maďarská vláda podala proti tomuto rozhodnutiu v máji žalobu a Súdny dvor EÚ ju v pondelok formálne prijal a zverejnil v Úradnom vestníku EÚ.

Maďarsko tvrdí, že EPF porušil zákony EÚ tým, že ignoroval jeho veto s odôvodnením, že nie je „prispievajúcim členským štátom“. „V dôsledku toho došlo k porušeniu zásady rovnosti medzi členskými štátmi a zásadou demokratického fungovania EÚ, pretože členský štát bol neoprávnene a bez právneho základu zbavený svojho hlasovacieho práva,“ uvádza sa v žalobe.

Podľa maďarských médií by tento prípad mohol vytvoriť precedens v oblasti ochrany práva veta, no môže trvať roky, kým súd dospeje k verdiktu.

Euronews dodáva, že maďarská vláda, ktorá udržiava dobré vzťahy s Ruskom, v minulosti pravidelne blokovala podporu EÚ pre Ukrajinu, čo viedlo k napätým vzťahom medzi Budapešťou a viacerými ďalšími členskými krajinami.

Zdroj: Info.sk, TASR
