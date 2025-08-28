Všetci členovia BR OSN okrem USA odsúdili „človekom spôsobenú krízu“ v Gaze
- DNES - 6:05
- New York
Všetci členovia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) s výnimkou Spojených štátov v stredu vyhlásili, že hladomor v Gaze je „krízou spôsobenou človekom“.
Varovali zároveň, že cielené vyhladovávanie vo vojne je podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
Spoločné vyhlásenie 14 stálych i nestálych členov BR OSN vyzvalo na okamžité, bezpodmienečné a trvalé prímerie, prepustenie všetkých rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas i inými skupinami, výrazné zvýšenie humanitárnej pomoci do celého Pásma Gazy a okamžité a bezpodmienečné zrušenie všetkých obmedzení Izraela týkajúcich sa dodávok pomoci.
„Hladomor v Gaze sa musí okamžite zastaviť. Rozhoduje čas. Humanitárna núdza musí byť bezodkladne riešená a Izrael musí zmeniť svoj postoj,“ zhodlo sa 14 členov Bezpečnostnej rady.
Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v piatok oficiálne vyhlásila v meste Gaza hladomor, z ktorého viní „systematické bránenie“ prísunu humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy izraelskou vládou. Podľa správy čelí „katastrofálnemu“ hladu približne 500.000 ľudí.
IPC uvádza, že na základe „dôveryhodných dôkazov“ od 15. augusta ohrozuje hladomor 514.000 ľudí – takmer štvrtinu palestínskej populácie v Gaze – a do konca septembra môže ich počet vzrásť až na 641.000. Centrum humanitárnej katastrofy v meste Gaza sa navyše do konca budúceho mesiaca môže rozšíriť aj do miest Dajr al-Baláh a Chán Júnis.
Izrael v stredu správu označil za „vymyslenú a zaujatú“ a IPC vyzval, aby ju okamžite stiahla. Podľa generálneho riaditeľa ministerstva zahraničných vecí Edena Bar Tala v prípade nedodržania tejto podmienky Izrael v krátkom čase zverejní pre darcov IPC „dôkazy o pochybeniach pri príprave správy“. Inštitút navyše nazval spolitizovaným a obvinil ho zo „spolupráce so zločineckou teroristickou organizáciou“.
Na stredajšom zasadnutí BR OSN úradujúca veľvyslankyňa USA pri OSN Dorothy Sheaová spochybnila dôveryhodnosť a integritu správy IPC a uviedla, že „nespĺňa ani jedno z týchto dvoch kritérií“.
„Všetci si uvedomujeme, že hlad je v Gaze skutočným problémom a že existujú rozsiahle humanitárne potreby, ktoré je potrebné uspokojiť. Riešenie týchto potrieb je pre Spojené štáty prioritou,“ vyhlásila Sheaová pred 15-člennou BR OSN.
Palestínska enkláva je zničená takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala vyše 61.000 obetí. Úrady nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters.
Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo militantné hnutie Hamas a ďalšie skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.
Trumpova vláda plánuje obmedziť víza pre zahraničných študentov i novinárov
Trumpova vláda plánuje obmedziť platnosť víz pre študentov, účastníkov kultúrnych programov a pre médiá, uvádza návrh vládneho nariadenia.
Maďarsko zažalovalo EÚ za využívanie zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine
Maďarská vláda podala žalobu na Európsku úniu v súvislosti s rozhodnutím poskytnúť Ukrajine pomoc vo výške niekoľkých miliárd eur zo zmrazených ruských aktív.
Trump vyzýva na stíhanie finančníka Georgea Sorosa a jeho syna Alexandra
Americký prezident Donald Trump v stredu prostredníctvom sociálnej siete Truth Social uviedol, že finančník a filantrop s maďarskými koreňmi George Soros a jeho syn Alexander by mali byť trestne stíhaní.
Dánska premiérka sa ospravedlnila Grónčankám za niekdajšiu nútenú antikoncepciu
Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa v stredu ospravedlnila vyše 4500 grónskym obetiam dánskej antikoncepčnej kampane z konca minulého storočia, ktorej cieľom bolo znižovať ich pôrodnosť.