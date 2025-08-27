  • Články
Čo sa stane, keď zomriete v Disney Worlde? Bývalý zamestnanec parku odhalil šokujúcu pravdu

  • VČERA - 21:59
  • Orlando
Bývalý zamestnanec odhalil politiku Disney World v prípade tragédie.

Bývalý zamestnanec Disney Worldu odhalil, čo sa deje v prípade, ak návštevník v areáli parku náhle zomrie. Podľa jeho tvrdení má spoločnosť prísne pravidlo: nikto nesmie byť vyhlásený za mŕtveho na pôde Disney. Cieľom je ochrániť imidž „najšťastnejšieho miesta na Zemi“.

Tom Cruz, ktorý pracoval v parku Magic Kingdom v Orlande na Floride, zdieľal svoje skúsenosti vo videu na sociálnej sieti TikTok. Vo videu opisuje situáciu, keď bol svedkom náhleho kolapsu jedného z hostí.

„Nikto nikdy nezomrel a ani nezomrie v parku alebo na pozemku Disney. Je to najšťastnejšie miesto na Zemi a nemôžete dopustiť, aby tam vaši hostia umierali,“ tvrdí Cruz vo videu, no vzápätí dodáva, že dôvod je oveľa menej magický.

Svedectvo z prvej ruky

Cruz si spomína na mimoriadne horúci deň, keď pracoval pri jednej z atrakcií. V rade na motokáry náhle skolaboval starší muž. Okamžite mu pribehol na pomoc lekár, ktorý bol náhodou nablízku, a začal s resuscitáciou. Hoci sa muža nepodarilo oživiť, záchranári podľa Cruza pokračovali v oživovaní takmer 15 minút, čo sa mu zdalo zvláštne. „Ten muž nedýchal... hovoril som si, preboha, ten chlap je mŕtvy, prečo sa ho stále snažia oživiť?“ spomína vo videu.

Odpoveď dostal od svojho manažéra, ktorý mu vysvetlil prísny protokol spoločnosti. „Manažér mi povedal: ‚Nikto nezomiera v Disney Worlde. Každý je resuscitovaný alebo sa o to pokúšame, až kým nie je mimo areálu. Až potom je oficiálne vyhlásený za mŕtveho,‘“ tvrdí Cruz.

@tcruznc Disney does not play, you can not die at Disney World if you wanted to! #fyp #foryou #storytime ♬ original sound - Tom Cruz

Pacientov resuscitujú, až dokým ich neodvezú preč

Už roky sa šíria fámy, že Disney má politiku nikdy oficiálne nevyhlásiť smrť návštevníka vo svojich zábavných parkoch. Kým je osoba na pozemku spoločnosti, jej stav je údajne vedený ako „pokus o resuscitáciu“. Bez ohľadu na vážnosť situácie tak personál a záchranári pokračujú, kým nie je jednotlivec fyzicky prevezený mimo pozemkov Disney.

Hoci sa takáto prax môže zdať zvláštna až morbídna, nie je úplne ojedinelá. Mnohé veľké korporácie, ktoré sú neustále na očiach verejnosti, ako sú zábavné parky, nemocnice alebo veľké hotelové reťazce, majú zavedené postupy, ako zmierniť negatívne vnímanie určitých incidentov verejnosťou.

Zdroj: Info.sk, TM, tiktok.com/@tcruznc
