Pozor na nový podvod: Falošní umelci vás takto pripravia o peniaze

  • DNES - 8:35
  • Svet
Podvodníci žiadajú vaše fotografie s cieľom získať peniaze a osobné údaje.

Na sociálnych sieťach sa šíri nový typ podvodu, pri ktorom sa páchatelia vydávajú za umelcov. Kontaktujú používateľov so žiadosťou o použitie ich fotografií na údajný „umelecký projekt“. Sľubujú províziu, no v skutočnosti im ide o získanie osobných údajov a peňazí.

Na túto praktiku upozornila používateľka sociálnej siete TikTok menom Jen. Vo svojom videu opísala, ako dostala správu od neznámej ženy, ktorá ju požiadala o povolenie použiť jednu z jej fotografií pre umelecký projekt.

Jen bola spočiatku podozrievavá, no po kontrole profilu odosielateľky nadobudla dojem, že by mohlo ísť o legitímnu ponuku. „Profil bol plný malieb a kresieb, tak som si pomyslela, že je to v poriadku,“ spomína vo videu. Súhlasila teda, že žena môže použiť jej profilovú fotku.

Podvodníčka Jen sľúbila nielen kópiu hotového diela, ale aj finančnú odmenu. Jen však spozornela vo chvíli, keď od nej údajná umelkyňa začala žiadať osobné údaje. „Napísala mi, že všetko, čo potrebuje, je moje celé meno a e-mail, aby mi jej klient mohol poslať elektronický šek,“ vysvetľuje Jen.

Hoci si páchateľka nepýtala priamo bankové údaje, Jen okamžite pochopila, že ide o podvod. Jej podozrenie sa potvrdilo, keď sa vrátila na profil podvodníčky a zistila, že bol medzitým zmazaný.

Prípad Jen nie je ojedinelý. Krátko nato dostala ďalšie dve správy od iných ľudí s rovnakou požiadavkou. Diskusia pod jej videom odhalila, že s podobným pokusom o podvod sa stretli desiatky ďalších používateľov.

Ako tento podvod funguje

Podvodník pri tomto type podvodu kontaktuje obeť s prísľubom peňazí – či už za prácu, províziu z projektu, alebo ako výhru v súťaži.

Následne pošle šek na sumu, ktorá je úmyselne vyššia, než bola dohodnutá. Vzápätí požiada obeť, aby preplatok poslala späť, napríklad bankovým prevodom, ešte predtým, ako si banka overí pravosť šeku. Obeť pošle peniaze zo svojho účtu, no o niekoľko dní zistí, že pôvodný šek bol nekrytý a banka jej peniaze z účtu stiahla.

Výsledkom je, že obeť príde o vlastné peniaze a podvodník navyše získa jej osobné údaje, ktoré môže zneužiť pri ďalších podvodoch. Odborníci preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť pri akejkoľvek nevyžiadanej komunikácii, ktorá zahŕňa prísľub peňazí.

Zdroj: Info.sk, TM, tiktok.com/@jend961
