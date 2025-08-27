Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu nebezpečný produkt
- DNES - 20:52
- Bratislava
Zákazníci by tento produkt mali vrátiť v predajni.
Obchodný reťazec Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu nápoje v kapsičke. Ide o dva druhy nápoja ICEE slush. V potravinách určených pre deti zistili vysoký obsah glycerolu. Action o tom informuje na svojej stránke. Zákazníci by si mali skontrolovať, či tieto kapsičky nemajú doma a nemali by ich konzumovať.
„Obsah glycerolu v tomto nápoji v jednej kapsičke prekračuje predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR (Nemecký federálny inštitút pre posudzovanie rizík). Pre spotrebiteľov, ktorí už tento produkt konzumovali, nie je dôvod na bezprostredné obavy, pretože riziko pre bezpečnosť potravín je nízke. Keďže však dané produkty obsahujú glycerol v množstve presahujúcom predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR, môžu predstavovať zdravotné riziko, ak ich konzumujú citlivé osoby vo vysokých dávkach,” vysvetlil Action.
ICEE slush Strawberry & Blue Raspberry 250ml
Foto: action.com
Identifikačné údaje o produkte:
Názov produktu a značka: ICEE slush Strawberry & Ice Blue Raspberry
Číslo produktu Action: 3215912 / 3215913
Predajné obdobie: od 11 júna 2025
EAN kód: 5060193939568 / 5060193939575
Kód výrobcu: ICEESB250/ ICEEBR250
Action žiada zákazníkov, ktorí si produkty zakúpili, aby ich nekonzumovali a vrátili do najbližšej predajne Action. Zákazníkom bude vrátená celá kúpna cena aj bez dokladu o kúpe.
Obchodný reťazec Action z rovnakého dôvodu stiahol z predaja aj dva druhy pyré Toxic Waste a Slush Puppie. V máji musel stiahnuť z predaja bábiky, v ktorých našli vysoké hladiny ftalátov. V tom istom mesiaci Action stiahol z predaja aj dva druhy pánskych hodiniek, v ktorých potvrdili vysoký obsah niklu.
