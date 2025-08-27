  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 27.8.2025Meniny má Silvia
21°Bratislava

Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu nebezpečný produkt

  • DNES - 20:52
  • Bratislava
Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu nebezpečný produkt

Zákazníci by tento produkt mali vrátiť v predajni.

Obchodný reťazec Action sťahuje zo slovenského aj českého trhu nápoje v kapsičke. Ide o dva druhy nápoja ICEE slush. V potravinách určených pre deti zistili vysoký obsah glycerolu. Action o tom informuje na svojej stránke. Zákazníci by si mali skontrolovať, či tieto kapsičky nemajú doma a nemali by ich konzumovať.

„Obsah glycerolu v tomto nápoji v jednej kapsičke prekračuje predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR (Nemecký federálny inštitút pre posudzovanie rizík). Pre spotrebiteľov, ktorí už tento produkt konzumovali, nie je dôvod na bezprostredné obavy, pretože riziko pre bezpečnosť potravín je nízke. Keďže však dané produkty obsahujú glycerol v množstve presahujúcom predpokladanú bezpečnú hranicu stanovenú BfR, môžu predstavovať zdravotné riziko, ak ich konzumujú citlivé osoby vo vysokých dávkach,” vysvetlil Action.

ICEE slush Strawberry & Blue Raspberry 250ml

Foto: action.com

Identifikačné údaje o produkte:

Názov produktu a značka: ICEE slush Strawberry & Ice Blue Raspberry
Číslo produktu Action: 3215912 / 3215913
Predajné obdobie: od 11 júna 2025
EAN kód: 5060193939568 / 5060193939575
Kód výrobcu: ICEESB250/ ICEEBR250

Action žiada zákazníkov, ktorí si produkty zakúpili, aby ich nekonzumovali a vrátili do najbližšej predajne Action. Zákazníkom bude vrátená celá kúpna cena aj bez dokladu o kúpe.

Obchodný reťazec Action z rovnakého dôvodu stiahol z predaja aj dva druhy pyré Toxic Waste a Slush Puppie. V máji musel stiahnuť z predaja bábiky, v ktorých našli vysoké hladiny ftalátov. V tom istom mesiaci Action stiahol z predaja aj dva druhy pánskych hodiniek, v ktorých potvrdili vysoký obsah niklu.

Zdroj: Info.sk, action.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko predĺžilo zákaz vývozu benzínu, ceny prudko rastú

Rusko predĺžilo zákaz vývozu benzínu, ceny prudko rastú

DNES - 20:13Ekonomické

Ruská vláda v stredu oznámila, že predĺžila zákaz vývozu benzínu do 31. októbra v snahe znížiť ceny pohonných látok, ktoré prudko vzrástli po ukrajinských útokoch na rafinérie.

Huliak: Cieľom novely o hazardných hrách nie je podpora, ale regulácia hazardu

Huliak: Cieľom novely o hazardných hrách nie je podpora, ale regulácia hazardu

DNES - 18:56Ekonomické

Novela zákona o hazardných hrách nie je snahou podporovať hazard, ale vytvoriť moderný a účinný rámec na jeho reguláciu.

Erik Tomáš: Konsolidácia sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera

Erik Tomáš: Konsolidácia sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera

DNES - 15:43Ekonomické

Konsolidácia sa žiadnym spôsobom nedotkne druhého piliera a nebudú sa doň znižovať ani odvody.

Premiér: Koalícia je v závere diskusií o konsolidácii, MO nie je problém

Premiér: Koalícia je v závere diskusií o konsolidácii, MO nie je problém

DNES - 13:51Ekonomické

Podľa premiéra vláda ešte diskutuje o tom, v akej miere sa má na konsolidácii podieľať štát.

Vosveteit.sk
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sondaHarvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovražduChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z kartyAKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
Je voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávneJe voda mokrá? Vedci tvrdia, že všetko, čo si si doteraz myslel, je nesprávne
Android telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtýmAndroid telefóny čelia novej vlne útokov. SpyNote je späť a nebezpečnejší než kedykoľvek predtým
Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!Samsung ukázal, ako môžeš zistiť, ktoré aplikácie pristupujú ku kamere telefónu či mikrofónu. Túto funkciu neprehliadni!
Desivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svetDesivý „Bzučiak“ vysiela už celé desaťročia. Tajomný ruský signál na 4625 kHz straší svet
AKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u násAKTUÁLNE: V Čechách udrel nový podvod. Zlodeji takto kradnú údaje z bankových kariet a čoskoro môže byť aj u nás
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP